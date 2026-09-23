An Giang trao 6 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo

Đại diện các đơn vị trao nhà Đại đoàn kết tại xã Đông Hòa

Tại xã Đông Hòa, 3 hộ được hỗ trợ nhà gồm bà Lê Thị Lựu, ấp 7 Xáng 1; ông Nguyễn Văn Hiếu, ấp 9 Chợ và bà Võ Thị Khéo, ấp 7 Xáng. Xã Tân Thạnh có hộ ông Dương Văn Trắng, ấp Xẻo Nhàu A. Tại xã Đông Hưng có 2 hộ gồm bà Lê Thị Đừng, ấp Phong Lưu và bà Đào Thị Mi, ấp Mương Đào.

Nhà Đại đoàn kết tại xã Đông Hưng được trao cho các hộ

Ngoài hỗ trợ xây dựng nhà, Công ty Bột cá Phúc Ngọc và nhóm thiện nguyện Phúc Ngọc còn trao tặng mỗi gia đình một bộ bàn ghế, tủ thờ và tủ lạnh. Tổng kinh phí xây dựng, hỗ trợ và trao tặng các vật dụng sinh hoạt cho 6 hộ tổng kinh phí là 480 triệu đồng.

Nhà tài trợ gắn bảng nhà Đại đoàn kết

Các hộ được hỗ trợ đều có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện về nhà ở; trong đó có hộ mắc bệnh hiểm nghèo, hộ mồ côi cha mẹ và hộ người cao tuổi neo đơn. Những căn nhà mới không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định mà còn tạo điều kiện để các hộ yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Đại diện các đơn vị trao nhà Đại đoàn kết hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Hưng

Bà Trần Thu Hồng, nguyên Bí thư Huyện ủy Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (cũ), cho biết các hộ nhận nhà và quà đều rất vui mừng, xúc động. Sự hỗ trợ thiết thực này giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.