An Giang trao 6 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo
Ngày 22.9, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Đông Hòa, Tân Thạnh và Đông Hưng, tỉnh An Giang phối hợp Công ty Bột cá Phúc Ngọc và nhóm thiện nguyện Phúc Ngọc tổ chức bàn giao 6 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
Tại xã Đông Hòa, 3 hộ được hỗ trợ nhà gồm bà Lê Thị Lựu, ấp 7 Xáng 1; ông Nguyễn Văn Hiếu, ấp 9 Chợ và bà Võ Thị Khéo, ấp 7 Xáng. Xã Tân Thạnh có hộ ông Dương Văn Trắng, ấp Xẻo Nhàu A. Tại xã Đông Hưng có 2 hộ gồm bà Lê Thị Đừng, ấp Phong Lưu và bà Đào Thị Mi, ấp Mương Đào.
Ngoài hỗ trợ xây dựng nhà, Công ty Bột cá Phúc Ngọc và nhóm thiện nguyện Phúc Ngọc còn trao tặng mỗi gia đình một bộ bàn ghế, tủ thờ và tủ lạnh. Tổng kinh phí xây dựng, hỗ trợ và trao tặng các vật dụng sinh hoạt cho 6 hộ tổng kinh phí là 480 triệu đồng.
Các hộ được hỗ trợ đều có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện về nhà ở; trong đó có hộ mắc bệnh hiểm nghèo, hộ mồ côi cha mẹ và hộ người cao tuổi neo đơn. Những căn nhà mới không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định mà còn tạo điều kiện để các hộ yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.
Bà Trần Thu Hồng, nguyên Bí thư Huyện ủy Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (cũ), cho biết các hộ nhận nhà và quà đều rất vui mừng, xúc động. Sự hỗ trợ thiết thực này giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/an-giang-trao-6-can-nha-dai-doan-ket-cho-ho-can-ngheo-267981.html