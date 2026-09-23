An Giang trao 33 xe lăn cho người khuyết tật
Sáng 23/9, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang trao tặng 33 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, giúp người dân có phương tiện di chuyển, sinh hoạt và vươn lên trong cuộc sống.
Đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang và nhà tài trợ trao xe lăn cho người khuyết tật.
Tổng kinh phí đợt trao xe này gần 40 triệu đồng (mỗi chiếc trị giá hơn 1,2 triệu đồng), do gia đình ông Hứa Chí Nhiêu và Nhóm Hũ gạo tình thương Rạch Sỏi (phường Rạch Giá) vận động tài trợ.
Hoạt động nhằm hỗ trợ phương tiện di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật trong sinh hoạt hằng ngày và vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-trao-33-xe-lan-cho-nguoi-khuyet-tat-a497701.html