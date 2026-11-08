An Giang trao 200 suất quà tặng bà con Khmer

Đến dự có Đại tá Cao Minh Tâm, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức các hoạt động “Tết Quân – Dân” tỉnh An Giang; ông Đào Thanh Hoàng, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đại diện đơn vị tài trợ, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân.

Ông Đào Thanh Hoàng, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 200 suất quà cho đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 650.000 đồng, với tổng kinh phí 130 triệu đồng. Kinh phí thực hiện do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động, kết nối đơn vị tài trợ đồng hành hỗ trợ. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền địa phương, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang trao quà tặng học sinh người đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang nhấn mạnh, các hoạt động nhân đạo trong chương trình “Tết Quân – Dân” không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân mà còn là dịp phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thắt chặt tình đoàn kết quân – dân. Đồng thời, ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành của đơn vị tài trợ, các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương trong việc chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Đại diện đơn vị tài trợ và cấp ủy chính quyền địa phương trao quà cho học sinh người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang trao bảng tri ân “Tấm lòng vàng”, chính quyền địa phương trao thư cảm ơn đến đơn vị tài trợ vì những đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn.