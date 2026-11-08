An Giang: Trao 200 suất quà đến đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 200 suất quà cho đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Vũ

Đến dự có Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức các hoạt động “Tết Quân – Dân” tỉnh An Giang; ông Đào Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đại diện đơn vị tài trợ, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 200 suất quà đến các hộ đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 650.000 đồng, với tổng kinh phí 130 triệu đồng. Kinh phí thực hiện do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động, kết nối đơn vị tài trợ đồng hành hỗ trợ.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quà cho học sinh người đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Vũ

Những phần quà có giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền địa phương, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang nhấn mạnh, các hoạt động nhân đạo trong chương trình “Tết Quân – Dân” không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân mà còn là dịp phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thắt chặt tình đoàn kết quân – dân.

Đại diện đơn vị tài trợ trao quà cho học sinh người đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Vũ

Đồng thời, ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành của đơn vị tài trợ, các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương trong việc chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang trao bảng tri ân “Tấm lòng vàng”, chính quyền địa phương trao thư cảm ơn đến đơn vị tài trợ vì những đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Đại diện đơn vị tài trợ và cấp ủy chính quyền địa phương trao quà cho học sinh người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Vũ

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Tết Quân – Dân” năm 2027 của tỉnh An Giang, đồng thời hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026).

Từ các hoạt động, tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng vũ trang tỉnh trong phối hợp thực hiện công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.