An Giang: Trăng thu biên cương đến với trẻ em vùng biên

Trong không khí vui đón Tết Trung thu, những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, những phần quà được trao tận tay các em học sinh đã mang đến không khí vui tươi, ấm áp tại ngôi trường vùng biên. Ban tổ chức trao 125 suất quà gồm bánh, sữa, lồng đèn, bánh Trung thu và một số nhu yếu phẩm, với tổng kinh phí khoảng 20 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.

Chủ tịch Hội phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh An Giang trao quà tặng các em học sinh.

Chia sẻ tại chương trình, Thượng úy Trần Huỳnh Lệ Huyền, Chủ tịch Hội phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh An Giang cho biết, chương trình được tổ chức nhằm thể hiện sự quan tâm của cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân. Qua đó động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Đón nhận phần quà Trung thu, em Chau Thị Đà Nê, học sinh lớp 5/8, Trường Tiểu học Bình San - Mỹ Đức bày tỏ niềm vui và xúc động trước sự quan tâm của các cô, các chú. Em chia sẻ: "Những phần quà không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Trung thu mà còn là động lực để em cố gắng hơn trong học tập, rèn luyện. Em hứa sẽ chăm ngoan, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ".

Không chỉ trao quà tại trường, Ban tổ chức còn đến tận nhà thăm hỏi, trao 2 phần quà tặng 2 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh bẩm sinh. Những món quà được trao đúng dịp Trung thu như lời động viên, sẻ chia, giúp các em và gia đình có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Ban tổ chức đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Trăng Thu biên cương” là hoạt động thiết thực của phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang hướng về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, nhà trường và gia đình chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em; đồng thời lan tỏa tình cảm quân dân nơi biên giới.