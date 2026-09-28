An Giang trang bị kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh

Cán bộ cảnh sát giao thông tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Pháo Đài, phường Hà Tiên.

Lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp công an các xã, phường và các cơ sở giáo dục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đến học sinh ở các cấp học. Nội dung tuyên truyền phù hợp từng độ tuổi, tập trung vào quy định học sinh thường gặp trong quá trình tham gia giao thông.

Tại các trường học, những buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông được tổ chức với nhiều hình thức phù hợp với lứa tuổi học sinh. Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa và tuyên truyền trực tiếp, học sinh được cung cấp kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, quy tắc tham gia giao thông và hành vi dễ dẫn đến tai nạn.

Theo Thượng tá Lê Hồng Vân, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, đơn vị chủ động triển khai kế hoạch, phối hợp lực lượng công an, trường học trên địa bàn các xã, phường phụ trách tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ đến cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh ngay đầu năm học mới.

Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức phối hợp lồng ghép tuyên truyền ngay trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề gần gũi với học sinh như đi đúng phần đường, làn đường; chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đội nón bảo hiểm đúng quy cách khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện; không sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông; không dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Em Nguyễn Thị Minh Thư, học sinh lớp 9A6 Trường Trung học cơ sở Tô Châu, khu phố Dương Hòa, phường Tô Châu cho biết: “Được lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền về an toàn giao thông, em nghiêm túc hơn khi tham gia giao thông; đồng thời nhắc các bạn thực hiện đúng quy định để mỗi ngày đến trường và trở về nhà đều an toàn”.

Việc tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong học sinh nhằm cung cấp kiến thức và quan trọng hơn là từng bước hình thành ý thức tự giác cho học sinh. Khi được trang bị kỹ năng từ sớm, học sinh có khả năng nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và chọn cách tham gia giao thông an toàn hơn.

Bên cạnh tuyên truyền trong trường học, việc xây dựng môi trường giao thông an toàn trước cổng trường được chú trọng. Các trường phối hợp lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và phụ huynh hướng dẫn việc đưa, đón con em, sắp xếp phương tiện phù hợp, hạn chế tình trạng ùn tắc và mất trật tự vào giờ cao điểm.

Theo thầy Lại Nghiệp Huy, giáo viên Trường Trung học cơ sở Tô Châu, trường thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép nội dung pháp luật về an toàn giao thông bằng những tình huống giao thông thực tế trực quan vào các tiết sinh hoạt lớp, chào cờ hoặc các hoạt động giáo dục… giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách xử lý tốt tình huống khi tham gia giao thông.

Gia đình giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục ý thức tham gia giao thông cho con em. Cha mẹ cần làm gương trong việc chấp hành pháp luật; đồng thời thường xuyên nhắc con em đội nón bảo hiểm, đi đúng quy định và tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của học sinh, từng bước chuyển đổi từ tuyên truyền đơn thuần sang giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong trường học và cộng đồng.