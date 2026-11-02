An Giang: Trang bị kiến thức về an toàn trên không gian mạng đến học sinh vùng biên giới

Công an xã Tri Tôn tuyên truyền kiến thức pháp luật về Luật trật tự an toàn giao thông và các kiến thức về an toàn trên không gian mạng, tác hại ma túy... Ảnh: Nghiêm Túc

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và những kỹ năng cần thiết trong học tập, ngày 2/11, Công an xã Tri Tôn phối hợp Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn; đồng thời trang bị kiến thức về an toàn thông tin trên không gian mạng, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường cho học sinh nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ tuyên truyền Công an xã Tri Tôn đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phân tích các hành vi vi phạm giao thông thường gặp trong lứa tuổi học sinh như: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách, chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và các quy tắc khi tham gia giao thông.

Qua đó, giúp các em nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Đông đảo các học sinh Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang tham dự

Đối với lĩnh vực an toàn thông tin trên không gian mạng, cán bộ tuyên truyền đã cung cấp những kiến thức thiết thực giúp học sinh nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội, nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài khoản và những nội dung độc hại trên môi trường mạng.

Đồng thời, hướng dẫn các em cách bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm; nâng cao tinh thần cảnh giác, không chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Các học sinh còn được thực hành lái xe an toàn. Ảnh: Nghiêm Túc

Ngoài ra, các em còn được tuyên truyền về tác hại của ma túy, những phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy; các biểu hiện và hệ lụy của tệ nạn xã hội, bạo lực học đường...

Qua đó, giúp học sinh nâng cao nhận thức, biết cách phòng tránh, chủ động nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội; xây dựng tình bạn lành mạnh, ứng xử văn minh, đoàn kết, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau trong môi trường học đường.

Trong quá trình thực hành lái xe an toàn, các học sinh được cán bộ công an trang bị thêm những kiến thức kiểm tra phương tiện trước khi lái xe. Ảnh: Nghiêm Túc

Bên cạnh việc phổ biến lý thuyết, các em học sinh còn được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy như: kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, đội mũ bảo hiểm đúng cách, tư thế lái xe an toàn, giữ khoảng cách phù hợp, quan sát và xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông. Qua đó, góp phần hình thành thói quen lái xe an toàn, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Thông qua buổi tuyên truyền, Công an xã Tri Tôn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của học sinh; trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để các em tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ, rủi ro trong cuộc sống.

Đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường trong công tác giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh. Góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.