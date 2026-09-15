An Giang: Trạm y tế cấp xã chính thức vận hành bệnh án điện tử

Các đại biểu thực hiện nghi thức vận hành hệ thống bệnh án điện tử

Để vận hành bệnh án điện tử, Trạm Y tế xã Mỹ Đức đã nâng cấp hạ tầng, hệ thống mạng, trang thiết bị; tập huấn cán bộ; cấu hình các hệ thống HIS, EMR/GEMR và tích hợp chữ ký số. Các biểu mẫu, quy trình chuyên môn được chuẩn hóa, chạy thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

Hệ thống bệnh án điện tử được đưa vào sử dụng giúp giảm ghi chép thủ công cho đội ngũ y, bác sĩ. Thông tin khám bệnh, tiền sử y khoa, kết quả và quá trình điều trị được cập nhật, đồng bộ, hỗ trợ theo dõi sức khỏe người bệnh và hạn chế trùng lặp thông tin.

Theo đó, quy trình hành chính với sổ sách, giấy tờ được thay thế bằng luồng khám chữa bệnh số dựa trên Hệ thống quản lý bệnh án điện tử GEMR, gồm 3 bước: Tiếp nhận tự động tại Kiosk; Phân luồng trực tiếp vào phòng khám và bước cuối cùng là đóng gói bệnh án điện tử tự động.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, PGS. TS.BS Trần Quang Hiền trao đổi với các đại biểu về tiện ích khi Trạm Y tế xã Mỹ Đức vận hành bệnh án điện tử

Từ khi người dân quét CCCD tại Kiosk, thông tin được chuyển tới phòng khám, bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và kê đơn cho đến khi hồ sơ được hoàn thiện, dữ liệu được kết nối trên cùng một luồng khám.

Mô hình hướng tới nguyên tắc “Một người bệnh – Một hồ sơ – Một luồng dữ liệu xuyên suốt”, qua đó giảm áp lực giấy tờ cho đội ngũ y tế, tăng thời gian tương tác giữa bác sĩ và bệnh nhân, đồng thời góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân.

Theo lãnh đạo Trạm Y tế xã Mỹ Đức, việc kết nối giữa Kiosk tiếp nhận và GEMR góp phần hình thành một quy trình khám, chữa bệnh số liền mạch hơn, giảm các thao tác hành chính trung gian và hỗ trợ cán bộ y tế quản lý thông tin người bệnh khoa học, thuận tiện.

Trạm Y tế xã Mỹ Đức là đơn vị thứ 3 trên địa bàn tỉnh An Giang đưa vào vận hành bệnh án điện tử

Đối với người dân, dữ liệu khám chữa bệnh cũng từng bước được kết nối với nền tảng y tế số eMed+, tạo điều kiện để người bệnh quản lý và theo dõi hồ sơ sức khỏe của mình trên ứng dụng.

Việc triển khai bệnh án điện tử tại Trạm y tế xã Mỹ Đức được kỳ vọng góp phần chuẩn hóa quy trình chuyên môn, xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe người dân và thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế tại tuyến cơ sở.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh An Giang đã có 3 xã, phường vận hành bệnh án điện tử, góp phần góp phần tối ưu hóa quy trình khám, chữa bệnh của Nhân dân.