An Giang tổng kết trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026

BTC trao danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 cho các thí sinh.

Ngày 17/10, Thư viện tỉnh An Giang tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò trong việc kết nối tri thức, xây dựng môi trường học tập suốt đời, góp phần hình thành thế hệ trẻ ham học hỏi, giàu ước mơ, sáng tạo và có trách nhiệm với cộng đồng.

Tại buổi lễ, Thư viện tỉnh An Giang trao Giấy khen cho 3 tập thể và 74 cá nhân đạt giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, tinh thần sáng tạo và thành tích nổi bật của các tập thể, cá nhân tham gia Cuộc thi; đồng thời khích lệ phong trào đọc sách, học tập và phát triển văn hóa đọc ngày càng sâu rộng. Cụ thể, mỗi cấp học gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và 1 giải Chuyên đề.

Ban tổ chức trao khen thưởng Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các thí sinh đạt giải.

Em Nguyễn Trần Minh Tâm (lớp 1B, Trường Tiểu học B Chi Lăng, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang) xuất sắc đạt giải Nhất khối Tiểu học; em Võ Xuân Nguyên (lớp 6A1, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) đạt giải Nhất khối Trung học cơ sở; em Nguyễn Thị Ngọc Ý (lớp 10A3, Trường THPT Nguyễn Quang Diêu, xã Tân An, tỉnh An Giang) đạt giải Nhất khối THPT.

Đây cũng là 3 thí sinh xuất sắc được Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện công nhận Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 theo Quyết định số 402/VHCSGĐTV ngày 25/9/2026.

Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đạt giải Nhất tập thể; Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) đạt giải Nhì; Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) đạt giải Ba.

Ban tổ chức trao khen thưởng các tập thể đạt giải.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao khen thưởng các thí sinh đạt giải Nhì, Ba và Khuyến khích của Cuộc thi.

Thông qua Cuộc thi góp phần phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, thúc đẩy tinh thần tự học và lan tỏa phong trào đọc sách trong nhà trường, gia đình và cộng đồng.