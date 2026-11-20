Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Năm 2026, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Toàn tỉnh đã tiếp nhận 44.410/46.200 đơn vị máu, đạt 96,12% chỉ tiêu đề ra, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 14 cá nhân; trao hiện vật và Phù hiệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho 11 gia đình, cá nhân.

Đồng thời, trao Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 25 gia đình và 60 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho 56 gia đình và 194 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nhân đạo” cho các cá nhân tiêu biểu nhận

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23.11.1946 - 23.11.2026), đồng thời chào mừng 50 năm truyền thống Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang (1976 - 2026).

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, từ tổ chức do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không ngừng phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo.

Các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên luôn tận tụy, trách nhiệm, tích cực kết nối nguồn lực xã hội, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và những đối tượng dễ bị tổn thương, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Hướng tới dấu mốc ý nghĩa này, đợt thi đua cao điểm “80 Ngày hành động vì cộng đồng” được triển khai trên toàn tỉnh đã đạt tổng trị giá hoạt động nhân đạo 11,569 tỉ đồng, với nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Trong đó, Hội vận động xây dựng mới 146 căn nhà, sửa chữa 4 căn nhà Chữ thập đỏ; bàn giao 7 hệ thống lọc nước uống và 4 cầu giao thông nông thôn, phục vụ khoảng 4.000 người dân.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nhân đạo” cho các cá nhân

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được quan tâm thực hiện. Hội tổ chức khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe mắt miễn phí cho 800 người và hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho 80 người.

Phong trào hiến máu tình nguyện vận động được hơn 8.000 đơn vị máu; đồng thời trao tặng 5.530 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và phục vụ 18.000 suất ăn chay tự chọn miễn phí, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân.

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nhân đạo” cho 21 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang tặng Giấy khen, tôn vinh 80 gương nhân ái tiêu biểu, xuất sắc.

Phát huy truyền thống nhân đạo, bước vào giai đoạn 2026 - 2031, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyên nghiệp hóa công tác nhân đạo, huy động và kết nối hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Qua đó, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, an toàn và phát triển bền vững, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang.