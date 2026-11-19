Đại biểu dự lễ tôn vinh.

Năm 2026, toàn tỉnh tiếp nhận 44.410 đơn vị máu, đạt 96,12% chỉ tiêu năm, góp phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 14 cá nhân; trao phù hiệu của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho 6 gia đình có 40 lần hiến máu và 2 gia đình có 50 lần hiến máu.

Ngoài ra, 2 gia đình và 3 cá nhân được ghi nhận thành tích 50 lần hiến máu; 1 gia đình và 1 cá nhân được ghi nhận thành tích 70 lần hiến máu. Gia đình bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền được ghi nhận thành tích 100 lần hiến máu.

Ban tổ chức cũng trao bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 25 gia đình, 60 cá nhân; bằng khen của UBND tỉnh An Giang cho 56 gia đình và 194 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương trao tặng khánh phù hiệu ghi nhận 100 lần hiến máu cho gia đình bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương ghi nhận, biểu dương những gia đình, cá nhân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của phong trào trong việc sẻ chia, góp phần cứu chữa người bệnh.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương đề nghị Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; củng cố các câu lạc bộ, đội, nhóm hiến máu tình nguyện, hiến máu dự bị và nhóm máu hiếm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế để tổ chức tiếp nhận máu an toàn, quan tâm chăm sóc sức khỏe, bảo đảm quyền lợi của người hiến máu và kịp thời biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu.

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các cá nhân.

Trao bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các gia đình, cá nhân tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện.

Trao bằng khen của UBND tỉnh An Giang cho các gia đình, cá nhân tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện.