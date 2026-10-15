An Giang tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 2026

Đội chiếu phim lưu động tỉnh An Giang phục vụ cơ sở hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam”

Theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu và đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam vào chương trình công tác. Trọng tâm là những hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, thay vì chỉ dừng ở các hình thức tuyên truyền, cổ động.

Công tác tuyên truyền được triển khai thông qua hệ thống băng-rôn, pa-nô, khẩu hiệu, cờ phướn, màn hình LED tại trụ sở cơ quan, trường học, khu, điểm du lịch, các trục đường chính và nơi công cộng.

Nội dung tập trung làm rõ ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; tôn vinh giá trị văn hóa, di sản và bản sắc văn hóa vùng, miền; đồng thời giới thiệu những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Triển lãm tuyên truyền lưu động xuống cơ sở phục vụ nhân dân

Đáng chú ý, các hoạt động hưởng ứng được định hướng triển khai đa dạng, gắn với điều kiện của từng địa phương. Bên cạnh họp mặt, nói chuyện chuyên đề, trưng bày và triển lãm sách, ảnh, các đơn vị có thể tổ chức chiếu phim lưu động, giao lưu văn nghệ, thể thao, hội thi, trình diễn nghệ thuật dân gian, trò chơi dân gian, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống và liên hoan ẩm thực.

Việc phát huy các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ tại khóm, ấp, khu phố được xác định là một hướng triển khai quan trọng. Các hoạt động cũng được khuyến khích tổ chức tại trường học, thư viện, bảo tàng, di tích, trung tâm văn hóa và nhà văn hóa ấp, tổ dân phố, qua đó mở rộng cơ hội tham gia cho người dân, nhất là tại những địa bàn còn hạn chế điều kiện tiếp cận các chương trình văn hóa, nghệ thuật.

Cùng với các hoạt động tại địa phương, An Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng những phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Tuần phim và Tuần lễ Nghệ thuật biểu diễn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động trong năm 2026.

Một điểm đáng chú ý là việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam được gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11). Sự kết nối này hướng tới tạo không khí sinh hoạt văn hóa sôi nổi trong cộng đồng, đồng thời làm nổi bật mối liên hệ giữa xây dựng khối đại đoàn kết, bảo tồn di sản và phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở.

Lễ phát động triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Hệ giá trị quốc gia và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại An Giang

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh cũng khuyến khích các khu, điểm di tích có thu phí tham quan thuộc phạm vi quản lý, nếu đủ điều kiện, mở cửa miễn phí hoặc giảm giá vé trong Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đây là giải pháp nhằm tạo thêm cơ hội để người dân và du khách tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị di sản.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, An Giang hướng tới nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào quá trình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh và nâng cao đời sống tinh thần của người dân.