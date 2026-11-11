An Giang tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất với nhiều hoạt động

Hoạt động tại Lễ dâng hương tưởng niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Ngày 11/11, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang cho biết, chuỗi hoạt động hưởng ứng chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, gắn kết chặt chẽ với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam diễn ra xuyên suốt trong tháng 10 và tháng 11, tập trung cao điểm từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026.

Song song với việc đẩy mạnh truyền thông trên không gian mạng, ứng dụng chuyển đổi số, cổ động trực quan và cập nhật dữ liệu lên Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, toàn tỉnh sẽ phát động treo cờ Tổ quốc từ ngày 18 đến 24/11/2026.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang cung cấp thông tin về hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất tại buổi giao ban báo chí định kỳ tháng 11/2026. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 tổ chức tại phường Rạch Giá với nhiều hoạt động phong phú. Lễ khai mạc diễn ra lúc 19 giờ ngày 22/11 và lễ bế mạc trao quyền đăng cai cho địa phương tiếp theo vào lúc 19 giờ ngày 24/11 tại Quảng trường Trần Quang Khải.

Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và xúc tiến thương mại đặc sắc như: không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, biểu diễn âm nhạc đường phố (từ 22 đến 24/11); diễu hành trang phục truyền thống (sáng 23/11); hội thảo khoa học về nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang tại Trường đại học Kiên Giang (sáng 23/11); biểu diễn vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” (tối 23/11).

Người dân về phục vụ tại Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2026), tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. (Ảnh: QUỐC TRINH).

Cùng với đó là giải chạy bộ cấp tỉnh mở rộng (sáng 22/11), giải bơi biển và trò chơi dân gian tại đảo Phú Gia (sáng 24/11), hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư (chiều 22/11) và Hội chợ triển lãm Nông nghiệp-Du lịch kết hợp không gian ẩm thực quy mô 250 - 300 gian hàng (từ 22 đến 29/11).

Đặc biệt, từ ngày 23/11 đến 27/11/2026, An Giang còn phối hợp Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam đăng cai tổ chức “Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Sự kiện quy tụ các triển lãm quy mô, giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các tỉnh thành và khu trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP đặc trưng.

Vòng hoa của Đoàn cán bộ tỉnh An Giang tiến vào dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Nhằm lan tỏa giá trị văn hóa gắn với du lịch, trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu từ cấp tỉnh đến từng xã, phường, đặc khu phải lựa chọn ít nhất một sản phẩm, không gian hoặc câu chuyện văn hóa tiêu biểu để quảng bá và duy trì lâu dài.

Các hoạt động chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật lưu động cũng được tăng cường hướng về cơ sở, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Ngoài ra, tỉnh khuyến nghị các khu, điểm di tích có thu phí mở cửa miễn phí hoặc giảm giá vé trong ngày 24/11, đồng thời khuyến khích cơ sở lưu trú tổ chức trải nghiệm văn hóa truyền thống phục vụ du khách.

Buổi giao ban báo chí định kỳ tháng 11/2026 do tỉnh An Giang tổ chức ngày 11/11. (Ảnh: QUỐC TRINH).

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quán triệt toàn bộ chuỗi sự kiện phải được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức lãng phí, lấy cộng đồng dân cư làm trung tâm sáng tạo và thụ hưởng, qua đó quảng bá đậm nét hình ảnh văn hóa An Giang đến bạn bè trong nước và quốc tế.