An Giang tổ chức lễ giỗ lần thứ 170 cụ Đoàn Minh Huyên

Đại biểu tham dự lễ giỗ.

Ngày 22/9, UBND phường Thới Sơn phối hợp Ban Quản lý di tích lịch sử cách mạng chùa Phật Thới Sơn tổ chức lễ giỗ lần thứ 170 cụ Đoàn Minh Huyên. Lễ chính diễn ra lúc 7h30 cùng ngày tại chùa Thới Sơn.

Cụ Đoàn Minh Huyên sinh ngày 15/10/1807, quê làng Tòng Sơn, tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc (nay là xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp), là người sáng lập giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương.

Theo nội dung giới thiệu tại lễ giỗ, cụ Đoàn Minh Huyên còn là nhà yêu nước, nhà dinh điền, có công vận động người dân khai hoang, lập ấp, lập nên hai làng Hưng Thới và Xuân Sơn, nay là phường Thới Sơn.

Cụ cũng lập ba cơ sở thờ tự gồm chùa Phước Điền (Trại Ruộng), đình Thới Sơn (Trại Rẫy) và chùa Thới Sơn (chùa Phật). Các cơ sở này được UBND tỉnh An Giang công nhận là Di tích lịch sử cách mạng ngày 26/8/1999.

Theo ban tổ chức, hằng năm lễ giỗ thu hút trên 50.000 tín đồ, du khách đến hành hương, chiêm bái.

Thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại nhà bia ghi danh tưởng niệm phường Thới Sơn.

Dịp này, UBND phường Thới Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp trong trùng tu, sửa chữa, bảo vệ và phát huy giá trị khu di tích.

Trong năm 2025 và 2026, các nhà hảo tâm, phật tử và người dân đã đóng góp 2,3 tỷ đồng cùng nhiều ngày công để trùng tu, tôn tạo các điểm di tích.