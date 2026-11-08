An Giang tổ chức chuỗi sự kiện kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia

Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho sự kiện.

Chương trình gồm nhiều hoạt động như: Lễ khai mạc hội chợ, diễn ra từ 17 giờ đến 19 giờ ngày 12/11; Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ sáng 13/11. Đặc biệt, từ 14 giờ đến 16 giờ cùng ngày diễn ra nhiều hoạt động kết nối, đưa hàng hóa vào hệ thống siêu thị, nhà phân phối tại Việt Nam và Campuchia.

Trong thời gian diễn ra hội chợ từ ngày 12 đến ngày 14/11 tại Siêu thị Tứ Sơn, du khách sẽ có cơ hội mua sắm nhiều sản phẩm đặc trưng, hàng hóa chất lượng của hai nước Việt Nam - Campuchia với nhiều chương trình ưu đãi. Đồng thời, hội chợ còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động livestream quảng bá sản phẩm.

Đây là sự kiện góp phần tăng cường kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Campuchia, trong đó có doanh nghiệp của tỉnh An Giang; giúp giới thiệu các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và hàng hóa có tiềm năng; hỗ trợ quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu.