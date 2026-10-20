An Giang tổ chức 693 lớp dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang Lê Thanh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 20/10, đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hỗ trợ dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Thanh Dũng làm trưởng đoàn.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, quy mô dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số ngày càng mở rộng. Năm 2024, tỉnh tổ chức 221 lớp dạy chữ Khmer với 5.512 học viên. Đến năm 2026, toàn tỉnh có 693 lớp với 15.608 học viên.

Trong đó, tiếng nói, chữ viết Khmer có 578 lớp với 13.275 học viên tại 138 điểm dạy; tiếng Hoa có 16 lớp với 267 học viên tại 5 điểm dạy; tiếng Chăm có 99 lớp với 2.066 học viên tại 29 điểm dạy.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giảng dạy còn gặp khó khăn về tài liệu và chất lượng đội ngũ. Người trực tiếp giảng dạy chủ yếu là sư sãi, chức sắc tôn giáo và người có uy tín tham gia trên tinh thần thiện nguyện, chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ sư phạm và phương pháp quản lý lớp học.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đối với chữ Khmer, tài liệu tại một số chùa còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Trong khi đó, chữ Hoa và chữ Chăm chưa có bộ sách giáo khoa chuẩn hóa dùng chung toàn tỉnh, khiến các điểm dạy phải tự sưu tầm hoặc biên soạn tài liệu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Thanh Dũng ghi nhận nỗ lực của Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo trong tham mưu, triển khai chính sách hỗ trợ dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn đối chiếu, làm rõ số lượng học viên đăng ký, thực tế tham gia và hoàn thành khóa học qua từng năm; bảo đảm số liệu thống nhất, chính xác, nhất là giữa các giai đoạn sáp nhập địa giới hành chính, phục vụ công tác lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí.

Đồng thời, các sở và UBND địa phương cần tăng cường phối hợp trong xây dựng kế hoạch hằng năm; đẩy mạnh kiểm tra, quản lý việc sử dụng sách giáo khoa, giáo trình tại các cơ sở giảng dạy, bảo đảm đúng quy định chuyên môn và đáp ứng nhu cầu học tập của đồng bào dân tộc thiểu số.