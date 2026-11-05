An Giang tính phương án đầu tư Khu công nghiệp Xẻo Rô 2.000 tỉ đồng

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp.

Chiều 5/11, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp thành viên UBND tỉnh chuyên đề để xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền. Cuộc họp do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì, cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh xem xét dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo dự thảo, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa 300 triệu đồng; hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc, thiết bị và công trình hạ tầng phục vụ liên kết, mức hỗ trợ không quá 10 tỉ đồng.

Đối với giống, vật tư thiết yếu, mức hỗ trợ dự kiến là 50%; bao bì, nhãn mác sản phẩm được hỗ trợ 100%, tổng mức không quá 1 tỉ đồng/dự án liên kết.

Quang cảnh cuộc họp.

Cuộc họp cũng xem xét đề xuất của Công ty TNHH Phạm Gia An Giang về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 8.655m² đất tại phường Long Xuyên để thực hiện dự án nhà ở thương mại đường Hồ Quý Ly. Dự án có diện tích khu đất khoảng 9.250m², tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 332 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, làm rõ doanh nghiệp có thuộc danh sách vi phạm pháp luật về đất đai hay không trước khi tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với dự thảo nghị quyết quy định tiêu chí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành đánh giá kỹ tác động, nhất là quy mô dự án và yêu cầu hạ tầng xã hội. Tiêu chí phải chặt chẽ, tránh tình trạng nhà đầu tư gom đất làm dự án nhỏ lẻ, phân lô bán nền nhưng không đầu tư hạ tầng đồng bộ, chưa bảo đảm điện, nước cho người dân.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang Trịnh Tuấn Ngọc có ý kiến tại cuộc họp.

Về Khu công nghiệp Xẻo Rô, dự án có quy mô khoảng 210,54ha, tổng nhu cầu vốn sơ bộ khoảng 2.000 tỉ đồng. Trong đó, chi phí đầu tư hạ tầng khoảng 1.384 tỉ đồng, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng khoảng 616 tỉ đồng. Dự án dự kiến triển khai theo 2 giai đoạn: trước mắt tập trung giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo quỹ đất sạch; sau đó kêu gọi nhà đầu tư có năng lực xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Trường hợp không thu hút được nhà đầu tư, tỉnh sẽ nghiên cứu phương án sử dụng ngân sách.

Dự án sơ bộ ảnh hưởng trực tiếp đến 566 hộ dân. Khu công nghiệp nằm tại chân cầu Cái Lớn, kết nối tuyến đường Xuyên Á, được đánh giá có lợi thế thu hút các ngành chế biến nông sản, hải sản.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Sương báo cáo đề xuất đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Xẻo Rô.

Để giải quyết nhu cầu vật liệu san lấp, cuộc họp thống nhất giải pháp nạo vét, khơi thông luồng biển dẫn vào cảng khu công nghiệp nhằm tận dụng nguồn vật liệu này.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành có giải pháp cụ thể để đưa quy hoạch công nghiệp vào thực tế, ưu tiên nguồn lực tạo quỹ đất sạch tại khu vực có lợi thế về giao thông và nguyên liệu. Sở Tài chính được giao rà soát, cân đối ngân sách; phối hợp giải quyết vấn đề vật liệu san nền để chuẩn bị điều kiện thu hút nhà đầu tư.