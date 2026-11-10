An Giang tìm sáng kiến thiết thực, thúc đẩy cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính tại Đặc khu Phú Quốc có nhiều chuyển biến tích cực, được nhân dân đánh giá cao - Ảnh: chinhphu.vn/Thanh Bình

Theo Kế hoạch số 296/KH-UBND của UBND tỉnh An Giang và thể lệ hội thi, các đề án vượt qua vòng sơ khảo sẽ được lựa chọn vào vòng chung kết, thực hiện thuyết trình và bảo vệ sáng kiến trước Ban Giám khảo.

Điểm đáng chú ý là hội thi không chỉ tìm kiếm ý tưởng mới mà còn lựa chọn những giải pháp có tính khả thi, có thể áp dụng trong thực tiễn để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính và chất lượng phục vụ người dân.

Các sáng kiến dự thi tập trung vào việc đơn giản hóa, loại bỏ hoặc đề xuất sửa đổi những thủ tục hành chính chồng chéo, không còn phù hợp, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó là giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo thể lệ, đề án phải làm rõ thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến, điểm mới của giải pháp, phương án triển khai và hiệu quả mang lại. Những sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả hoặc có tính khả thi đều thuộc diện được xem xét.

Đối tượng tham gia gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cùng cá nhân, doanh nghiệp có sáng kiến cải cách hành chính, trừ các thành viên tham gia tổ chức, chấm thi theo quy định.

Theo thể lệ, vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 15–20/10; vòng chung kết được ấn định từ ngày 2 đến hết ngày 15/11/2026.

Tại vòng chung kết, tác giả hoặc nhóm tác giả trình bày đề án bằng hình thức trình chiếu, trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Mỗi phần thuyết trình tối đa 15 phút. Điểm chung cuộc được xác định trên cơ sở kết quả của cả vòng sơ khảo và chung kết.

Cơ cấu giải thưởng gồm 6 giải tập thể và 16 giải cá nhân. Trong đó, giải nhất tập thể trị giá 15 triệu đồng, giải nhất cá nhân 9 triệu đồng, kèm Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả hội thi dự kiến công bố và trao giải trong tháng 12/2026.

Đặc biệt, thể lệ quy định những đề án có tính khả thi cao sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện để nhân rộng trên địa bàn tỉnh.