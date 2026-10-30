An Giang: Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bằng trách nhiệm và nghĩa tình

Đội K93 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ô Lâm. Ảnh: Đội K93 cung cấp

Trong giai đoạn 1 của chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, đồng thời chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Mùa khô 2025 - 2026, tỉnh tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính liệt sĩ Đặng Văn Dùng. Bước sang mùa khô 2026 - 2027, từ ngày 29/7 đến 19/10/2026, lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập 161 hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ Nguyễn Văn Minh. Tính chung trong năm 2026, tỉnh tìm kiếm, quy tập được 331 hài cốt liệt sĩ, vượt trên 32% so với chỉ tiêu của năm và đạt 80,73% chỉ tiêu toàn chiến dịch.

Trong công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, qua khảo sát 20 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, có 15.210 mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu. Đến ngày 8/10/2026, tỉnh hoàn thành khai quật tất cả mộ này; thu mẫu hài cốt liệt sĩ tại 11.016 mộ. Nhiệm vụ được hoàn thành sớm 6,5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia và sớm 22 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9.

Song song đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang chỉ đạo rà soát, xác minh, thu thập thông tin về liệt sĩ và thân nhân, cập nhật dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tỉnh thành lập 3 tổ công tác, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và đơn vị lấy mẫu để thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Qua rà soát, có 5.999 trường hợp liệt sĩ chưa xác định được danh tính; trong đó 3.031 trường hợp không còn thân nhân bên ngoại để lấy mẫu ADN và 2.968 trường hợp còn thân nhân bên ngoại. Đến trước ngày 15/10/2026, tỉnh đã thu mẫu ADN của 3.358 thân nhân bên ngoại của 2.423 trường hợp liệt sĩ.

Theo Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, những kết quả đạt được là nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, ngành, nhất là các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. Từ năm 2000, công tác tìm kiếm, quy tập chủ yếu do lực lượng quân sự đảm nhiệm.

Sau khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng trong hệ thống chính trị cùng tham gia, tạo niềm tin trong nhân dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp nhận nhiều thông tin do người dân cung cấp về phần mộ, địa điểm có hài cốt liệt sĩ để tổ chức xác minh, quy tập.

Tại cơ sở, các địa phương cũng xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, thể hiện trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Chủ tịch UBND phường Thới Sơn Lý Thúy Vân cho biết: “Chiến dịch 500 ngày đêm mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, Đảng ủy, UBND phường Thới Sơn xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng, là mệnh lệnh từ trái tim. Với tâm thế chủ động, sẵn sàng hành động bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, phường Thới Sơn nỗ lực đóng góp tích cực vào kết quả chung của chiến dịch”.

Thực hiện nghi thức lễ hạ huyệt hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn.

Thời gian tới, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ gặp khó khăn do thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ còn hạn chế, nhân chứng lịch sử tuổi cao, địa hình nhiều nơi đã thay đổi. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 2 chiến dịch 500 ngày đêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lê Văn Phước đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc chủ trương của Trung ương, Quân khu 9 và Tỉnh ủy; cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp thực tế, tổ chức thực hiện khẩn trương, quyết liệt. Cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu phải tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, nắm chắc chỉ tiêu giai đoạn 2; đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Các cơ quan thường trực, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, tổ liên ngành, tổ nghiên cứu chuyên sâu và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cần tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của nhân dân.

Công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, kỹ thuật. Các sở, ban, ngành và UBND xã, phường, đặc khu chủ động huy động nhân lực, bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí; quản lý, bàn giao mẫu và hoàn trả mặt bằng nghĩa trang đúng tiến độ, yêu cầu.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chiến dịch, đồng chí Lê Văn Phước khẳng định: “Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta. Thời gian không chờ đợi chúng ta, vì vậy, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ”.