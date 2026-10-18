An Giang: Tìm kiếm, quy tập 329 hài cốt liệt sĩ

Đến ngày 16/10, An Giang đã tìm kiếm, quy tập 329 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Phương Vũ

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt liệt sĩ tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo 515) đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin, khảo sát địa bàn, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt của hai Đội K92, K93 trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh và tại Campuchia, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ nguồn thông tin nào về nơi an táng liệt sĩ.

Trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026), hai Đội K92 và K93 đã tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ, trong đó 42 hài cốt trên địa bàn tỉnh và 128 hài cốt tại Campuchia; có 1 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính. Đây là kết quả quan trọng, tạo tiền đề để Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch trong giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, bước vào giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027), mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều khu vực tìm kiếm có địa hình khó khăn, thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng hạn chế, song với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ hai Đội K92, K93 vẫn kiên trì bám địa bàn, mở rộng phạm vi khảo sát, tổ chức tìm kiếm liên tục. Tính từ ngày 29/7 đến ngày 16/10/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 159 hài cốt liệt sĩ, trong đó 101 hài cốt trên địa bàn tỉnh An Giang và 58 hài cốt tại Campuchia.

Dù thời tiết bất lợi, các Đội K92, K93 ngày đêm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ để sớm đưa các Anh hùng Liệt sĩ về đất mẹ. Ảnh: Phương Vũ

Riêng trên địa bàn tỉnh, Đội K92 quy tập được 74 hài cốt liệt sĩ, tập trung chủ yếu tại khu vực Kiên Lương với 65 hài cốt; Đội K93 quy tập được 27 hài cốt, trong đó có 14 hài cốt tại khu vực Ô Lâm. Đặc biệt, qua quá trình tìm kiếm, quy tập, đơn vị đã xác định được danh tính liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, góp phần mang lại niềm an ủi cho thân nhân, gia đình sau nhiều năm mong đợi.

Như vậy, sau hai giai đoạn triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh An Giang đã tìm kiếm, quy tập được 329/410 hài cốt liệt sĩ, đạt 80,24% chỉ tiêu đề ra. Trong đó, 143 hài cốt được tìm thấy trên địa bàn tỉnh và 186 hài cốt tại Campuchia; có 2 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, địa phương và tinh thần tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Công tác lấy mẫu sinh phẩm luôn bảo đảm đúng quy trình, quy định. Ảnh: Phương Vũ

Xác định tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung rà soát, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm; tăng cường phối hợp với chính quyền, nhân dân và các lực lượng chức năng phía Campuchia, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một hành trình trở về được nối tiếp, thêm một niềm mong đợi của thân nhân, gia đình liệt sĩ được đáp đền. Với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cùng các lực lượng đang tiếp tục nỗ lực trên hành trình tìm kiếm, đưa những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc trở về với quê hương, đồng đội và gia đình.