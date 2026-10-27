An Giang tìm hướng phát triển nuôi biển công nghệ cao

Quang cảnh hội thảo.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại hội thảo.

Sáng 27/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội thảo phát triển bền vững nuôi biển giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh định hướng phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Nuôi biển được xác định là hướng đi nhằm khai thác tiềm năng tự nhiên, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và giảm áp lực khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Các chuyên gia đề xuất chuyển từ nuôi biển quy mô nhỏ sang nuôi công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và từng bước mở rộng ra vùng biển xa bờ. Hoạt động nuôi biển cần gắn với du lịch, dịch vụ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi phát biểu tại hội thảo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cho rằng nuôi biển công nghệ cao kết hợp du lịch, câu cá giải trí và tạo sinh kế cho người dân là hướng đi phù hợp. Quá trình phát triển cần tuân thủ quy hoạch không gian biển, sức chịu tải môi trường và yêu cầu bảo tồn hệ sinh thái.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, đề xuất xây dựng các làng nuôi biển hiện đại. Theo đó, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và dịch vụ đầu vào, đầu ra; người dân, hợp tác xã tham gia sản xuất thông qua thuê hạ tầng. Việc đổi mới vật liệu lồng bè cần đi đôi với xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế khuyến khích đầu tư.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam đề xuất phát triển làng nuôi biển hiện đại.

Mô hình nuôi biển công nghệ cao của công ty Australis tại Nam Du, đặc khu Kiên Hải.

Kết luận hội thảo, đồng chí Hồ Văn Mừng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, chuyên gia và nhà khoa học xây dựng đề án tổng thể phát triển kinh tế biển, bảo đảm cơ sở khoa học và phù hợp thực tiễn.

Tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm phân vùng chức năng biển, xây dựng cơ sở dữ liệu biển, nghiên cứu điều kiện tự nhiên và sức tải môi trường, phát triển nguồn giống, hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi biển. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam cụ thể hóa chương trình hợp tác, lựa chọn mô hình hiệu quả và đề xuất chính sách hỗ trợ đầu tư, đào tạo nhân lực, bảo hiểm, chế biến, phát triển thị trường.

Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ kiến nghị Chính phủ và các cơ quan Trung ương tháo gỡ, nhất là các quy định liên quan phát triển khu công nghiệp nuôi biển. Tỉnh cũng nghiên cứu chuyển đổi nghề cho ngư dân, tận dụng tàu cá cũ phục vụ du lịch trải nghiệm khi đủ điều kiện.

UBND tỉnh An Giang và Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác nuôi biển giai đoạn 2026 - 2030.