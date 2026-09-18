An Giang tìm hiểu kinh nghiệm ứng dụng AI tại Trung Quốc

Đoàn công tác tỉnh An Giang tham quan mô hình Dự án Cửa khẩu thông minh Hữu nghị (Việt Nam) và Hữu nghị quan (Trung Quốc)

Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ.

Tại trung tâm, đoàn được giới thiệu về quá trình phát triển, các lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ trí tuệ nhân tạo; đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm ứng dụng AI trong nông nghiệp, giáo dục, y tế, sản xuất và dịch vụ công.

Đoàn cũng tham quan mô hình Dự án Cửa khẩu thông minh Hữu nghị của Việt Nam và Hữu nghị Quan của Trung Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết chuyến tham quan giúp địa phương có thêm kinh nghiệm để nghiên cứu, lựa chọn những công nghệ AI phù hợp phục vụ phát triển.

Theo kế hoạch, đoàn công tác tỉnh An Giang tiếp tục làm việc với chính quyền tỉnh Quảng Tây nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có trí tuệ nhân tạo.