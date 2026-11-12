An Giang tìm giải pháp phát hiện, bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ từ trường học

Quang cảnh hội thảo.

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đẩy mạnh giáo dục STEM để phát triển nhân tài khoa học, công nghệ tỉnh An Giang”.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về thực trạng và giải pháp phát triển giáo dục STEM tại địa phương; vai trò của STEM trong phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Nhiều nội dung được thảo luận như kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái giáo dục STEM gắn với đổi mới sáng tạo, phát triển nhân tài tại TP. Hồ Chí Minh; kết nối giữa giáo dục phổ thông với đại học trong đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ.

Theo ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ khoa học, công nghệ và khả năng thích ứng với những yêu cầu phát triển mới ngày càng đặt ra rõ nét.

Giáo dục STEM là một trong những hướng tiếp cận quan trọng nhằm hình thành tư duy sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ ngay từ nhà trường.

Thông qua các tham luận và ý kiến trao đổi, hội thảo hướng đến đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát triển giáo dục STEM phù hợp với điều kiện thực tế của An Giang.