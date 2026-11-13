An Giang tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hướng nghiệp, phân luồng học sinh

Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình hội thảo.

Ngày 13/11, tại đặc khu Phú Quốc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang phối hợp với Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục Phương Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang”, với chủ đề “Đổi mới công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2026 - 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tỉnh An Giang”.

Tham dự hội thảo có TS Vũ Văn Hà, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên (GDTX), Cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và GDTX (Bộ GD&ĐT); TS Đồng Văn Bình, Phòng GDTX, Cục GDNN và GDTX (Bộ GD&ĐT); Đại tá Nguyễn Hải Anh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và GDNN số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an).

TS Vũ Văn Hà (phải), Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT), tham dự hội thảo.

Về phía đơn vị đồng tổ chức có ông Nguyễn Minh Đăng Khôi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục Phương Nam; TS Giáp Bình Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học thuộc Viện.

Về phía tỉnh An Giang có ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Cao Quốc Điện, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; bà Nguyễn Hoàng Minh Thư, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; TS Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang; TS Nguyễn Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang; cùng đại diện các cơ sở giáo dục, cơ sở GDNN, doanh nghiệp và đơn vị liên quan.

Gắn hướng nghiệp với nhu cầu nhân lực

Phát biểu khai mạc, ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, cho rằng hội thảo là dịp quan trọng để đánh giá thực trạng, nhận diện những khó khăn, hạn chế và điểm nghẽn; từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh, góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trước khi có Thông tư số 16/2026/TT-BGDĐT quy định về hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục, công tác này trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định như: phân luồng học sinh THCS vào lớp 10 đạt tỉ lệ 70% theo kế hoạch đề ra; công tác hướng nghiệp được các nhà trường quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, cơ bản đạt 87,6% so với yêu cầu; tỉ lệ học sinh THCS được phân luồng học GDNN và GDTX đạt gần 82% của tỉ lệ phân luồng.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, phát biểu khai mạc hội thảo.

“Hướng nghiệp cần được triển khai thường xuyên, có hệ thống, gắn với hoạt động giáo dục trong nhà trường, trải nghiệm thực tế và nhu cầu nhân lực của địa phương”, ông Bảo nhấn mạnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT mong muốn các đơn vị lựa chọn vấn đề trọng tâm, nêu bằng chứng, đề xuất cách làm và chỉ rõ đơn vị có thể chủ trì, nguồn lực cần thiết, thời gian thực hiện cùng kết quả dự kiến. Những cách làm đã triển khai thành công cần chia sẻ cả điều kiện thuận lợi và khó khăn để các trường khác có thể vận dụng.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Sau Hội thảo, lãnh đạo Sở đề nghị Ban Tổ chức tổng hợp thành các đề xuất phục vụ xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, trong đó ưu tiên chuẩn hóa dữ liệu và củng cố đội ngũ ở giai đoạn khởi đầu; lựa chọn mô hình để thí điểm, đánh giá trước khi mở rộng. Trong đó, cần thống nhất được những việc có thể làm ngay, những nội dung cần phối hợp và những kiến nghị phải báo cáo cấp có thẩm quyền, kèm trách nhiệm và thời hạn cụ thể.

Tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp

Tại hội thảo, ông Nguyễn Minh Đăng Khôi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục Phương Nam, trình bày tham luận Thực trạng và Giải pháp cho hướng nghiệp, phân luồng và trải nghiệm nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Đăng Khôi (trái), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục Phương Nam, điều hành chương trình hội thảo.

Hội thảo cũng nghe đại diện Trường THCS Ngô Quyền (phường Rạch Giá) trình bày tham luận về “Công tác hướng nghiệp cho học sinh THCS”. Đại diện Trường Trung cấp Thương mại và Công nghiệp TPHCM trao đổi các giải pháp “Nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh và liên kết đào tạo trình độ trung cấp trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Ở góc độ GDNN, TS Nguyễn Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang, trình bày tham luận về “Vai trò của cán bộ quản lý cơ sở GDNN trong tư vấn, định hướng lựa chọn ngành, nghề cho học sinh phổ thông”.

TS Nguyễn Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang, trình bày tham luận tại hội thảo.

Một trong những nội dung được quan tâm tại hội thảo là phát huy vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo nghề, tiếp nhận học sinh, sinh viên thực hành, thực tập và hỗ trợ giải quyết việc làm sau đào tạo.

Ông Nguyễn Ngọc Được, Tổng Giám đốc Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực 2WIN, tập trung trao đổi về sự phối hợp giữa doanh nghiệp và ngành Giáo dục trong hỗ trợ giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau học nghề.

Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH Học viện Đào tạo Mặt Trời trình bày tham luận về công tác phối hợp giữa doanh nghiệp với ngành Giáo dục trong tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực hành, thực tập.

Từ góc độ quản lý nhà nước, ông Cao Quốc Điện, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, trình bày tham luận về “Vai trò của ngành GD&ĐT trong công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng và phát triển GDNN trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Thông qua các tham luận và ý kiến trao đổi, hội thảo ghi nhận nhiều kinh nghiệm, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng tư vấn hướng nghiệp, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, cơ sở GDNN và doanh nghiệp.

Sở GD&ĐT tỉnh An Giang xác định, nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS và THPT là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở GDNN, gia đình, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.