An Giang tìm giải pháp chuyển đổi số tạo kết quả thực chất

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Chiều 1/10, UBND tỉnh tổ chức hội thảo chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì hội thảo.

Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ số, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và hơn 200 sinh viên.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Phong khẳng định An Giang xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là lực đẩy, chuyển đổi số là công cụ chiến lược nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị nhà nước, giải phóng nguồn lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo chỉ thực sự thành công khi tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, mang lại sự hài lòng, tiện ích cho người dân. Hội thảo là dịp để tỉnh đánh giá thực chất và tìm giải pháp cho những vấn đề đặt ra trong quá trình chuyển đổi số.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong (thứ ba, từ trái qua) tặng hoa cho các đơn vị đóng góp cho công tác chuyển đổi số của tỉnh.

Từ định hướng đó, các chuyên gia tập trung trao đổi nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, điều hành; quản trị đô thị thông minh; số hóa, chỉnh lý tài liệu lưu trữ được phân tích nhằm giảm lao động thủ công cho cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng môi trường làm việc thông minh và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Đối với phát triển kinh tế số, các tham luận đề cập đến việc xây dựng hệ sinh thái kinh tế số tỉnh An Giang, kết nối các chuỗi giá trị nông nghiệp, du lịch, thương mại đặc trưng của địa phương vào không gian số quốc gia.

Đại biểu tham quan gian hàng công nghệ trưng bày tại hội thảo.

Bên cạnh phát triển, vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh mạng cũng được chú trọng. Các chuyên gia chia sẻ giải pháp phòng vệ chủ động, bảo vệ dữ liệu công dân và các hệ thống dùng chung của tỉnh trước nguy cơ tấn công mạng ngày càng phức tạp trong kỷ nguyên AI.

Hội thảo cũng giới thiệu các giải pháp mở rộng ứng dụng VNeID thành nền tảng công dân số đa tiện ích và mô hình trạm “ATM phục vụ hành chính công”, hướng đến đưa dịch vụ công đến gần người dân, thuận tiện và thiết thực hơn.