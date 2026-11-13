An Giang tìm cách nâng hiệu quả hướng nghiệp, phân luồng học sinh

Quang cảnh hội thảo.

Sáng 13/11, tại đặc khu Phú Quốc, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang phối hợp Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục Phương Nam tổ chức hội thảo về hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học giai đoạn 2026 - 2030.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; cải thiện chất lượng tư vấn, tuyển sinh và liên kết đào tạo trình độ trung cấp.

Một trong những giải pháp được đặt ra là tăng cường phối hợp giữa nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. Qua đó, tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm nghề nghiệp, thực hành, thực tập và tiếp cận cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Quang Bảo nhấn mạnh, hướng nghiệp và phân luồng phải đi vào thực chất, giúp học sinh nhận diện năng lực, sở trường để lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân và nhu cầu xã hội. Công tác này cần sự phối hợp giữa ngành giáo dục, gia đình, nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và các ngành liên quan.