An Giang tiêu hủy hơn 48.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thuốc lá nhập lậu được đưa vào khu vực tiêu hủy tại Nhà máy xử lý rác Rạch Giá, phường Vĩnh Thông.

Ngày 30/9, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo 389/AG) tổ chức tiêu hủy số thuốc lá trên.

Số thuốc lá do Công an tỉnh An Giang, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Chi cục Hải quan khu vực XX và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang tịch thu trong quá trình đấu tranh, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu. Các nhãn hiệu bị tiêu hủy chủ yếu là Hero, Jet, 555, Ram, Bayon, Nelson, Scott…

Việc tiêu hủy được thực hiện tập trung dưới sự phối hợp của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/AG - Sở Công Thương, Nhà máy xử lý rác Rạch Giá, các hội đồng tiêu hủy và cơ quan liên quan.

Đại diện Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, Công ty BAT Việt Nam cùng các đơn vị chức năng giám sát quá trình tiêu hủy; Công an tỉnh An Giang bố trí lực lượng bảo đảm an toàn tại hiện trường.