An Giang tiếp tục phát huy kết quả dạy chữ Khmer

Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang khảo sát kết quả dạy chữ Khmer.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang vừa tổ chức đoàn giám sát thực tế và làm việc về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ dạy tiếng nói, chữ viết Khmer tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn hai xã Ô Lâm và An Cư.

Chủ trì buổi làm việc có ông Lê Thanh Dũng, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang. Cùng tham dự có ông Giang Văn Phục, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, đại diện HĐND và UBND 2 xã.

Đoàn làm việc với chủ trì chùa Sà Lôn và khảo sát điểm dạy chữ Khmer chùa Sà Lôn, xã Ô Lâm (tỉnh An Giang).

Tổ chức nhiều lớp dạy chữ Khmer tại các cơ sở tôn giáo

Trước khi tiến hành buổi làm việc tập trung, Đoàn giám sát đã đến khảo sát trực tiếp tình hình giảng dạy tại chùa Sà Lôn (xã Ô Lâm). Trong đợt hè vừa qua, chùa Sà Lôn đã chủ động tổ chức được 4 lớp dạy chữ Khmer cho 156 học viên từ trình độ lớp 1 đến lớp 3. Lực lượng giảng dạy tại chùa là các vị sư sãi, tình nguyện viên nhiệt huyết. Nguồn tài liệu, sách giáo khoa sử dụng trong giảng dạy là bộ sách cũ do Phòng GD&ĐT huyện Tri Tôn (cũ) cung cấp trước đây.

Đại diện lãnh đạo xã Ô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn giám sát về kết quả nổi bật của địa phương, ông Phan Thanh Lương, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm cho biết: Ô Lâm là xã đặc biệt khó khăn, có 65% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của các cơ sở tôn giáo, phong trào dạy và học chữ Khmer vào dịp hè trên địa bàn xã duy trì rất hiệu quả và phát triển mạnh mẽ qua từng năm. Trong năm 2026, toàn xã có 14/15 chùa Phật giáo Nam tông Khmer tham gia tổ chức, duy trì được 77 lớp học với 1.594 học viên (tăng 12 lớp so với năm 2025). Xã cũng đã chủ động phối hợp rà soát, lập hồ sơ đề nghị kinh phí hỗ trợ cho đội ngũ trực tiếp giảng dạy với tổng số tiền 554,4 triệu đồng theo Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, tạo động lực lớn giúp các chư tăng và tình nguyện viên yên tâm gắn bó với công tác truyền dạy ngôn ngữ dân tộc.

Đại diện lãnh đạo xã An Cư phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Phong, Chủ tịch UBND xã An Cư thông tin với đặc thù là xã dân tộc miền núi đặc biệt khó khăn, xã An Cư hiện có 18 chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Năm 2026, xã đã vận động được 16/18 chùa mở 56 lớp học hè cho 1.275 học viên (tăng cả về số điểm chùa, số lớp và số lượng học sinh so với năm 2025). Bên cạnh các lớp học tại chùa, việc dạy tiếng Khmer trong các trường tiểu học cũng đạt kết quả ấn tượng với 4 trường tổ chức giảng dạy cho 1.866 học sinh dân tộc Khmer (chiếm khoảng 76% số học sinh Khmer trên địa bàn). Việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho 36 người trực tiếp giảng dạy tại 55 lớp học năm 2025 với số tiền trên 151 triệu đồng đã được địa phương thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định.

Tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất cho các lớp dạy chữ Khmer

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND 2 xã cũng thẳng thắn nêu lên một số khó khăn, vướng mắc và chuyển đến Đoàn giám sát các đề xuất, kiến nghị quan trọng, gồm: bổ sung tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí đặc thù cho các địa phương đông đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện công tác thăm hỏi, động viên các chùa, người có uy tín và hỗ trợ các lớp học dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sen Đôlta. Tổ chức rà soát, tham mưu hỗ trợ kinh phí sửa chữa phòng học, bổ sung bàn ghế, bảng, đèn chiếu sáng; hỗ trợ sách giáo khoa, tài liệu chuẩn hóa và hướng dẫn cơ chế huy động, tiếp nhận nguồn lực xã hội hóa. Đề nghị Sở GD&ĐT hướng dẫn xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và tài liệu dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 theo Thông tư số 23/2023/TT-BGDĐT.

Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ kinh phí hỗ trợ người dạy chữ Khmer năm 2026 theo Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐND để UBND các xã kịp thời chi trả cho người trực tiếp giảng dạy.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, ông Giang Văn Phục phát biểu chỉ đạo.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, ông Lê Thanh Dũng kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Lê Thanh Dũng, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND xã Ô Lâm, UBND xã An Cư cũng như sự đóng góp quý báu của Ban Quản trị các chùa và đội ngũ giáo viên, tình nguyện viên. Đề nghị 2 xã tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia học chữ Khmer tại chùa và các cơ sở giáo dục. Duy trì và mở rộng quy mô mở các lớp dạy chữ Khmer, và vận động xã hội hóa hỗ trợ kinh phí tổ chức, dụng cụ học cho học viên. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chùa trong quản lý tài chính, kinh phí tổ chức lớp học.

Việc duy trì các lớp dạy chữ Khmer không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Đối với các đề xuất, kiến nghị của hai địa phương, Đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và kiến nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan xem xét, tháo gỡ kịp thời trong thời gian tới.