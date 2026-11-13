An Giang: Tiếp tục phát huy chăm lo an sinh gắn với tạo sinh kế bền vững

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng 10 phần quà cho các hộ cận nghèo. (Ảnh: THANH DŨNG)

Khóm Mỹ Quới hiện có khoảng 1.200 lao động có việc làm, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 92 triệu đồng/năm. Trong năm 2026, khóm đã vận động các hảo tâm giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn, các cụ già neo đơn, già yếu không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được 1.170 suất quà.

Ban lãnh đạo khóm và đoàn thể đã xét đề nghị cho vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội với số tiền 1.260.000.000 đồng, qua đó giúp hỗ trợ cho các con em có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập, giải quyết việc làm tạo thu nhập, nâng cao đời sống.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, Ban nhân dân khóm, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể, tổ tự quản, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân đã chung sức tạo nên những kết quả thiết thực.

Đồng chí Hồ Văn Mừng phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: THANH DŨNG)

Theo đồng chí, từ những kết quả cụ thể của khóm Mỹ Quới, nhìn rộng ra toàn tỉnh, kinh tế-xã hội An Giang năm 2026 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, từng bước khẳng định vị thế trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm đạt 9,23%, đứng đầu vùng và xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố cả nước. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,71%, riêng quý IV, tỉnh phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng 14,95%.

Theo ước thực hiện cả năm 2026, tỉnh có 32/33 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 35.000 tỷ đồng. Nông nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh; công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch có bước phát triển tích cực; an sinh xã hội, giáo dục, y tế và đời sống nhân dân được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham dự Ngày hội (Ảnh: THANH DŨNG)

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, khóm Mỹ Quới tiếp tục củng cố khối đoàn kết; Mặt trận, các đoàn thể và tổ tự quản thường xuyên gần dân, lắng nghe, kịp thời phản ánh những kiến nghị chính đáng; công khai, trao đổi dân chủ những việc liên quan trực tiếp đến khu dân cư, tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò giám sát của nhân dân.

Tiếp tục phát huy chăm lo an sinh gắn với tạo sinh kế bền vững; chung tay xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn; nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền và hiệu quả hoạt động của Mặt trận ở cơ sở.

Lãnh đạo phường Long Xuyên tặng bảo hiểm y tế cho các trường hợp thuộc diện hộ cận nghèo. (Ảnh: THANH DŨNG)

Cán bộ phải gần dân, tận tình hướng dẫn, giải quyết kịp thời những việc thuộc trách nhiệm, không để người dân phải đi lại nhiều lần.

Tại ngày hội, đồng chí Hồ Văn Mừng đã trao tặng 10 phần quà cho các hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khóm; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Xuyên hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế thời hạn 6 tháng cho các trường hợp thuộc diện hộ cận nghèo tại khóm Mỹ Quới...