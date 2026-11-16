An Giang tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ người nghèo

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang tiếp nhận kinh phí đóng góp từ đại diện Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang.

Tại buổi tiếp, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang trao 27 triệu đồng đóng góp Quỹ Vì người nghèo. Trước đó, đơn vị đã hỗ trợ 2,5 tấn gạo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang ghi nhận sự đóng góp, đồng thời đánh giá cao tinh thần chung tay chăm lo an sinh xã hội, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân.