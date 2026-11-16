An Giang tiếp nhận cá thể khỉ đuôi lợn do người dân tự nguyện giao nộp
Sáng 16/11, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh An Giang tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn do người dân tự nguyện giao nộp, đồng thời bàn giao cho Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me chăm sóc, theo dõi sức khỏe.
Cá thể động vật được giao nộp là khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina), tình trạng sức khỏe yếu, do bà Trần Thúy Trinh, ngụ ấp Đập Đá, xã Tân Hội (An Giang) tự nguyện giao nộp cho lực lượng kiểm lâm để thực hiện công tác cứu hộ.
Sau khi tiếp nhận, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh tiến hành các thủ tục bàn giao cá thể khỉ cho Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me tiếp tục chăm sóc, theo dõi và phục hồi sức khỏe.
Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ các loài động vật rừng, hạn chế tình trạng săn bắt, nuôi nhốt trái phép, đồng thời thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-tiep-nhan-ca-the-khi-duoi-lon-do-nguoi-dan-tu-nguyen-giao-nop-a502607.html