An Giang: Tiếp nhận 36 công dân bị trục xuất

Lực lượng chức năng Việt Nam-Campuchia tiến hành các thủ tục trao trả và tiếp nhận công dân. (Ảnh: Hoàng Đô)

36 công dân này liên quan đến “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”, “hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến”, “lao động trái phép” và “nhập cảnh trái phép” bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện bắt giữ, trao trả về nước.

Theo Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia xác định có 36 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất, trao trả về nước; số công dân trên có địa chỉ thường trú tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kết quả xác minh ban đầu, nhóm 36 công dân trên bị lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ tại Trung tâm câu lưu, thuộc Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ (Vương quốc Campuchia) do nghi vấn có hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép, nhập cảnh trái phép.

Trong đó, có 3 trường hợp mãn hạn tù và 4 trường hợp nghi vấn trong vụ án “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại” do Bộ Nội vụ và Công an Thành phố Phnom Penh, Campuchia phát hiện vào ngày 22/10/2026.

Ngay sau khi nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận đúng quy trình pháp lý; sàng lọc, phân loại và làm việc, xử lý số công dân Việt Nam vi phạm pháp luật về lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Công dân Việt Nam bị Vương quốc Campuchia trục xuất, trao trả. (Ảnh: HOÀNG ĐÔ)

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện trường hợp Nguyễn Tuấn Khải là đối tượng truy nã của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các trường hợp công dân trên được bàn giao cho Công an các đơn vị, địa phương theo đúng trình tự, thủ tục.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức và cảnh giác với các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới, đặc biệt là các phương thức lừa đảo trực tuyến qua mạng với chiêu bài “tìm việc làm qua mạng”, “việc nhẹ lương cao” xuất cảnh sang làm việc tại các “trung tâm lừa đảo trực tuyến” tại Campuchia để không phải đối diện với hậu quả pháp lý không mong muốn.

Đồng thời, công dân trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc, cần tìm hiểu rõ thông tin về công ty, môi trường làm việc, điều kiện, thủ tục pháp lý và quy định pháp luật có liên quan. Nếu có nghi vấn, nên liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được tư vấn, tránh rơi vào bẫy lừa đảo của đối tượng xấu.