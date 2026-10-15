An Giang tiêm vắc-xin phòng bệnh cho trẻ mầm non và tiểu học

Ngành Y tế An Giang triển khai tiêm vắc-xin cho trẻ 7 tuổi.

Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp cùng Sở GD&ĐT rà soát tiền sử và tiêm bù liều vắc-xin cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh năm học 2026 - 2027 và tiêm vắc-xin bạch hầu - uốn ván giảm liều (Td) cho trẻ 7 tuổi trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trong tỉnh phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn thu thập hồ sơ, tiền sử tiêm chủng và tổ chức tiêm bù liều vắc-xin cho trẻ nhập học tại cơ sở; rà soát danh sách học sinh học lớp 2 năm học 2026 - 2027 tại trường học.

Nhân viên Y tế tiêm chủng vắc-xin cho học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Phú Hòa (xã Phú Hòa, tỉnh An Giang).

Các cơ sở y tế rà soát trẻ 7 tuổi không đi học tại cộng đồng thuộc đối tượng tiêm vắc-xin Td triển khai tiêm chủng theo quy định trong năm 2026.

Qua đó nhằm nâng cao độ tỷ lệ bao phủ các vắc-xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho trẻ.

Hiện nay, Trường Tiểu học Phú Hòa (xã Phú Hòa, tỉnh An Giang) đang phối hợp với cơ sở Y tế tại địa phương triển khai thực hiện chương trình tiêm chủng vắc-xin cho tất cả học sinh trong độ tuổi.