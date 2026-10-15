An Giang thúc tiến độ các dự án liên quan Trung tâm Hội nghị APEC

Tại buổi làm việc, Sun Group kiến nghị xử lý các vướng mắc về thủ tục đầu tư những dự án đối ứng của dự án BT Trung tâm Hội nghị APEC; nguồn cát san lấp phục vụ hoạt động lấn biển; khai thác đá tại mỏ Trà Đuốc Lớn và giá đất bồi thường trong công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát từng nội dung, chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm những khó khăn phát sinh đối với các công trình, dự án do Sun Group làm chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công. Việc xử lý phải bảo đảm kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai thông suốt, đáp ứng tiến độ đề ra.