An Giang thực hiện chính sách theo NĐ 154 đối với viên chức ngành Giáo dục. Ảnh minh họa: TN.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 5538/UBND-TH yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu trong tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách đối với viên chức ngành Giáo dục trong quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP.

Theo đó, thực hiện việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải gắn với yêu cầu khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm nguyên tắc “Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”; nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, bảo đảm các điều kiện phục vụ năm học 2026 - 2027.

Đồng thời, rà soát tổng thể phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, thực trạng đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý và giáo viên và thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, bố trí, điều động, thuyên chuyển, sắp xếp, sử dụng đội ngũ giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục sau sắp xếp trên địa bàn để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục cần lưu ý về số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục còn lại sau khi sắp xếp được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP do UBND xã, phường, đặc khu phối hợp Sở GD&ĐT xem xét trên cơ sở thực hiện các quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 và điểm a, b, c, d khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP và triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp về khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, viên chức giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tinh giản biên chế trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP nhưng thời điểm nghỉ việc sau thời điểm Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP có hiệu lực.

Với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vào vị trí việc làm mới phù hợp với trình độ đào tạo, năng lực công tác ở cơ sở giáo dục sau sắp xếp thì không đặt vấn đề giải quyết tinh giản biên chế đối với các trường hợp này.

Với các trường hợp thuộc đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện theo quy định.

Theo đó, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu rà soát thực trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các địa phương, cơ sở giáo dục; tổ chức thực hiện việc điều động, thuyên chuyển giáo viên nhằm bảo đảm nguyên tắc "Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên".

Phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát danh sách viên chức lãnh đạo, quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ dôi dư, bảo đảm việc đề xuất giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP được thực hiện chính xác, đúng đối tượng.

UBND các xã, phường, đặc khu, cơ sở giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục và quản lý, bố trí đội ngũ viên chức giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT thực hiện đồng bộ các giải pháp về khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.