An Giang thúc đẩy số hóa di sản văn hóa địa phương

Ngày 30/10, Liên hiệp Hội An Giang tổ chức hội nghị tập huấn với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số”. Hội nghị có sự tham dự của khoảng 100 đại biểu là lãnh đạo Liên hiệp Hội, Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các xã, phường Châu Đốc, Vĩnh Tế và các địa phương lân cận; đại diện Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam, Ban Quản lý Khu DL quốc gia Núi Sam, BQL Khu DL Núi Cấm, Bảo tàng và các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, di tích trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa, con người trong quá trình phát triển địa phương; đồng thời trao đổi về việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần lan tỏa ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống xã hội.

Bà Thái Thúy Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội An Giang phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe hai chuyên đề do các báo cáo viên có chuyên môn và kinh nghiệm trình bày.

Chuyên đề thứ nhất, “Phát huy giá trị văn hóa và con người An Giang mới trong kỷ nguyên phát triển, hội nhập và chuyển đổi số”, do PGS.TS. Võ Văn Thắng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trình bày.

PGS.TS. Võ Văn Thắng trình bày chuyên đề

Chuyên đề thứ hai, “Ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tỉnh An Giang”, do TS. Nguyễn Diệp Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, trình bày.

TS. Nguyễn Diệp Mai trình bày chuyên đề

Thông qua hai chuyên đề, PGS.TS. Võ Văn Thắng nhấn mạnh văn hóa và con người An Giang là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững; cần phát huy bản sắc văn hóa đa dạng của vùng đất An Giang mới, lấy cộng đồng làm trung tâm, gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế văn hóa và du lịch bền vững. Trong khi đó, TS. Nguyễn Diệp Mai tập trung làm rõ thực trạng, định hướng và giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ trong số hóa di sản, từ chuẩn hóa, kết nối dữ liệu đến ứng dụng mã QR, bản đồ số, công nghệ 3D và trí tuệ nhân tạo. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và quảng bá di sản, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các giá trị văn hóa đến cộng đồng và du khách.

Trao đổi, thảo luận tại hội nghị

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Trưởng Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam, cho rằng việc số hóa di sản, nhất là các di sản trên địa bàn phường Vĩnh Tế, là nhiệm vụ có phạm vi rộng, đòi hỏi chuyên môn và nguồn lực đáng kể. Vì vậy, địa phương cần sự hỗ trợ của tỉnh về kinh phí, chuyển giao công nghệ và xây dựng các phần mềm, ứng dụng phù hợp, bảo đảm công tác số hóa được triển khai đồng bộ, hiệu quả và duy trì lâu dài.

Ông Trương Minh Thuần, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh An Giang

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Minh Thuần, Chủ tịch Liên hiệp tỉnh An Giang, đánh giá hội nghị đã cung cấp kiến thức thiết thực, gợi mở nhiều giải pháp trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa địa phương. Ông nhấn mạnh cần chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo; ưu tiên đầu tư, bổ sung tư liệu và quảng bá các di tích, di sản tiêu biểu; đẩy mạnh số hóa toàn diện các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và con người. Đồng thời, cần gắn bảo tồn, phát huy di sản với phát triển kinh tế du lịch, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa và thúc đẩy phát triển bền vững của tỉnh An Giang.