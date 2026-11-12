An Giang thúc đẩy hợp tác thương mại với ba tỉnh của Campuchia

Đại biểu tỉnh An Giang tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Trong khuôn khổ Diễn đàn kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia năm 2026 do Bộ Công Thương tổ chức tại tỉnh An Giang, chiều 12/11, tại phường Châu Đốc (An Giang), UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị trao đổi về hợp tác thương mại giữa tỉnh An Giang và các tỉnh Kandal, Takeo và Kampot (Vương quốc Campuchia).

Hội nghị là dịp để các sở, ngành của tỉnh An Giang và 3 tỉnh Kandal, Takeo và Kampot trực tiếp gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác lâu đời. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong khối ASEAN và đứng thứ 3 trên toàn cầu. Sau một thập kỷ tăng trưởng gấp hơn 3 lần, kim ngạch song phương năm 2025 đã cán mốc 11,33 tỷ USD.

Tỉnh An Giang có đường biên giới đất liền tiếp giáp với cả ba tỉnh Kandal, Takeo và Kampot cùng hệ thống cửa khẩu đồng bộ. Đặc biệt, An Giang vừa đưa cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình – Chrey Thom vào hoạt động từ đầu tháng 10/2026 đã mở thêm dư địa lớn thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa An Giang và các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long với thị trường Campuchia.

Theo Sở Công Thương An Giang, trong 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các tuyến cửa khẩu giữa An Giang và ba tỉnh Kandal, Takeo và Kampot đạt khoảng 1,127 tỷ USD, với hơn 33.400 tờ khai hải quan và trên 145.000 lượt phương tiện xuất nhập cảnh. Các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của An Giang như: Gạo, thủy sản, nông sản và thực phẩm chế biến ngày càng khẳng định chỗ đứng tại thị trường Campuchia.

Vì vậy, việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa An Giang và các tỉnh Kandal, Takeo và Kampot có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế và mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, nhân dân hai nước.

Với đường biên giới dài 32 km tiếp giáp với An Giang, ông Orm Bunthoeun, Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Kandal, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác thương mại với tỉnh An Giang trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương. Trong đó, hai bên cần đẩy mạnh trao đổi thông tin thị trường, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, trao đổi hàng hoá, tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.

Đại biểu các tỉnh Kandal, Takeo và Kampot (Campuchia) tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Kandal cũng mong muốn phối hợp với An Giang khai thác hiệu quả các tuyến giao thông, cửa khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế giữa hai địa phương.

Lãnh đạo Sở Thương mại các tỉnh Takeo và Kampot cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh An Giang trên nhiều lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế biên giới. Các địa phương đề xuất tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và phát triển thị trường; đẩy mạnh tổ chức hội chợ, triển lãm, hoạt động xúc tiến thương mại. Qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Các tỉnh Kandal, Takeo và Kampot cũng mong muốn phối hợp với An Giang cải thiện hạ tầng giao thông biên giới tạo thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu; khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư, liên kết sản xuất, kinh doanh và phát triển các chuỗi cung ứng. Đồng thời, các bên cần duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các sở, ngành và địa phương, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa An Giang với các tỉnh của Campuchia.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa An Giang và các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot, ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang đề xuất, các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot cần tăng cường trao đổi thông tin về chính sách thương mại, nhu cầu thị trường. Đồng thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan, kiểm tra chuyên ngành, vận chuyển và lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu.

Ông Nhất cũng đề xuất, An Giang cùng các tỉnh Kandal, Takeo và Kampot cần tăng cường tổ chức hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường và các hoạt động kết nối giao thương nhằm giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, các địa phương cần phối hợp khai thác hiệu quả lợi thế của hệ thống cửa khẩu, tạo thêm cơ hội hợp tác kinh doanh và phát triển thương mại giữa doanh nghiệp hai bên.

Tỉnh An Giang kỳ vọng hoạt động thương mại biên giới phát triển hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế, thương mại giữa tỉnh An Giang với các tỉnh Kandal, Takeo và Kampot ngày càng thực chất, ổn định và bền vững. Qua đó, góp phần mở rộng hợp tác và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.