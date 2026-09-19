An Giang thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực với Quảng Tây (Trung Quốc)

Quang cảnh đoàn công tác tỉnh An Giang chào xã giao Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Sáng 19/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Quảng Tây, đoàn công tác tỉnh An Giang do đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chào xã giao Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Cùng tham dự đoàn có đồng chí Lê Trung Hồ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh An Giang.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao tiếp và làm việc với đoàn.

Lãnh đão tỉnh An Giang và Quảng Tây trao đổi nội dung hợp tác.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc nói chung, giữa An Giang và Quảng Tây nói riêng, tiếp tục được tăng cường.

An Giang đang chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Theo ông Hồ Văn Mừng, đây cũng là cơ hội để tỉnh phát triển hạ tầng, dịch vụ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo An Giang đề xuất hai bên từng bước thiết lập quan hệ hợp tác chính thức, tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế.

Trong thương mại, An Giang đề xuất Quảng Tây tạo điều kiện để các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản của tỉnh tiếp cận sâu hơn thị trường này; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp với hệ thống phân phối, kho lạnh và hạ tầng logistics.

Tỉnh cũng mời gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư Quảng Tây khảo sát các dự án về nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và kinh tế biển; nghiên cứu khả năng mở đường bay trực tiếp Nam Ninh - Phú Quốc và các tuyến du lịch đường biển.

Về AI, An Giang mong muốn Quảng Tây chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo và kết nối ứng dụng công nghệ này trong nông nghiệp, thủy sản, logistics và quản lý đô thị, trong đó có các nhiệm vụ phục vụ công tác chuẩn bị APEC 2027.

Đoàn công tác tỉnh An Giang và lãnh đạo Chính quyền Quảng Tây.

Đáp lại các đề xuất của An Giang, Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao cho biết Quảng Tây sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương đi vào chiều sâu và cụ thể hơn.

Quảng Tây dự kiến mở rộng giao lưu kinh tế, thương mại; nghiên cứu xây dựng cảng thủy nội địa phục vụ kết nối giao thương; triển khai hợp tác thí điểm về AI; đồng thời tăng cường kết nối các tuyến du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai địa phương.