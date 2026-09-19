An Giang thúc đẩy hợp tác đào tạo với Trường Dục Tài Nam Ninh

Đoàn công tác tỉnh An Giang dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn tại Nam Ninh, nhân dịp tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23.

Tại trường, đoàn dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tìm hiểu về lịch sử Trường Dục Tài Nam Ninh. Theo thông tin được giới thiệu, trường được thành lập năm 1951 và hoạt động đến năm 1958, đào tạo khoảng 7.000 học sinh Việt Nam.

Trao đổi với lãnh đạo nhà trường, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa Trường Đại học An Giang và Trường Dục Tài Nam Ninh trong đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lĩnh vực nông nghiệp.

Dịp này, đoàn công tác tỉnh An Giang trao tặng nhà trường đĩa gốm in hoa văn bảo vật văn hóa Óc Eo.

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao tặng đĩa gốm in hình hoa văn bảo vật văn hóa Óc Eo cho Ban giám hiệu trường.