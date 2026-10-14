An Giang thúc đẩy đầu tư năng lượng sạch, giao thông xanh phục vụ APEC 2027

Đầu tư năng lượng tái tạo, xây dựng giải pháp giao thông xanh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong tiếp và làm việc với Công ty TNHH Quốc tế Leong Lee và Công ty Banpu Group về các đề xuất đầu tư năng lượng tái tạo, phát triển giao thông xanh và thúc đẩy các sáng kiến phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Phối cảnh một nút giao tại Đặc khu Phú Quốc, dự kiến các công trình, dự án giao thông sẽ hoàn thành trong năm 2027. Ảnh phối cảnh: SunGroup

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Quốc tế Leong Lee đề xuất hợp tác đầu tư các dự án năng lượng tái tạo tại An Giang, tập trung vào điện mặt trời, điện gió và những giải pháp năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo. Các đề xuất hướng tới khai thác tiềm năng địa phương, góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Bên cạnh lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp đề xuất phối hợp nghiên cứu các giải pháp giao thông xanh phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027. Đây là hướng hợp tác đáng chú ý trong bối cảnh việc tổ chức sự kiện đối ngoại quy mô lớn đặt ra yêu cầu về hạ tầng, hậu cần, vận chuyển và các giải pháp di chuyển thân thiện với môi trường.

Theo đề xuất, doanh nghiệp nghiên cứu tổ chức triển lãm giao thông xanh, triển khai xe tải và phương tiện vận tải thân thiện với môi trường phục vụ vận chuyển thiết bị, hậu cần sự kiện. Đồng thời, các bên có thể xem xét xây dựng giải pháp di chuyển xanh dành cho nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng, đại diện doanh nghiệp và đại biểu quốc tế tham dự các hoạt động liên quan đến APEC 2027.

Nếu được nghiên cứu và triển khai phù hợp, các giải pháp này có thể góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, giảm tác động môi trường trong quá trình tổ chức sự kiện, đồng thời tạo cơ hội giới thiệu những mô hình giao thông bền vững tại địa phương. Việc chuẩn bị từ sớm cũng giúp An Giang chủ động hơn trong kết nối các ý tưởng đầu tư với nhu cầu thực tế, hướng tới khai thác giá trị lâu dài sau sự kiện.

Ngoài ra, doanh nghiệp đề xuất tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm phát thải carbon; kết hợp trải nghiệm văn hóa, giới thiệu sản phẩm trà cao cấp với quảng bá văn hóa, du lịch và dịch vụ của địa phương trong dịp APEC 2027. Những sáng kiến này được kỳ vọng góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh An Giang, mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp với các đối tác trong nước và quốc tế.

An Giang tạo điều kiện để hiện thực hóa các đề xuất đầu tư

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong ghi nhận, đánh giá cao các ý tưởng, đề xuất của doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và phát triển giao thông xanh.

Theo lãnh đạo tỉnh, An Giang còn nhiều dư địa phát triển. Thời gian qua, tỉnh chủ động điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh; đồng thời đề xuất Trung ương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực phù hợp với từng thời điểm, giai đoạn. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục nghiên cứu, thu hút các dự án năng lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Để các ý tưởng hợp tác sớm được làm rõ và có cơ sở triển khai, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan cung cấp thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cho doanh nghiệp.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch phối hợp với bộ phận xúc tiến đầu tư của Sở Tài chính làm đầu mối tư vấn, hướng dẫn thủ tục; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng, khảo sát thực địa và xác định nhu cầu, địa bàn, thời gian triển khai phù hợp.

Cách tiếp cận này nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm rõ định hướng quy hoạch, quy trình đầu tư và các yêu cầu liên quan trước khi đề xuất phương án cụ thể. Đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo, việc rà soát quy hoạch và xác định địa điểm, quy mô dự án sẽ là những nội dung cần được làm rõ trong quá trình nghiên cứu, bảo đảm tính khả thi và tuân thủ quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong khẳng định An Giang ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; đồng thời yêu cầu các dự án bảo đảm đúng quy định pháp luật và nguyên tắc các bên cùng có lợi.

Riêng các đề xuất liên quan đến sản phẩm trà và hoạt động phục vụ APEC 2027, lãnh đạo tỉnh cho biết thẩm quyền quyết định thuộc Ủy ban Quốc gia APEC. Tỉnh sẽ ghi nhận các kiến nghị của doanh nghiệp để báo cáo tại các cuộc họp tiểu ban ở Trung ương.

Việc doanh nghiệp đề xuất đầu tư năng lượng tái tạo song song với nghiên cứu giao thông xanh cho thấy tiềm năng kết hợp giữa thu hút đầu tư, chuyển dịch năng lượng và chuẩn bị các điều kiện phục vụ APEC 2027.

Để hiện thực hóa những ý tưởng này, các bên cần tiếp tục trao đổi, làm rõ phương án, nhu cầu thực tế và cơ chế phối hợp, qua đó hướng tới những dự án có tính khả thi, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của An Giang.