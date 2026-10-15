An Giang thu thập mẫu ADN của 171 thân nhân liệt sĩ tại 8 xã

Thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại xã U Minh Thượng.

Ngày 15/10, Công an tỉnh An Giang phối hợp UBND xã U Minh Thượng tổ chức thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 năm 2026 tại 8 xã, gồm: U Minh Thượng, Đông Thái, An Biên, Vĩnh Bình, Vĩnh Phong, Tây Yên, Vĩnh Hòa và Vĩnh Thuận.

Trong đợt này, lực lượng công an dự kiến thu thập mẫu ADN của 171 thân nhân liệt sĩ. Riêng xã U Minh Thượng có 13 trường hợp.

Việc thu thập mẫu ADN nhằm xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của các gia đình trong hành trình tìm kiếm người thân.