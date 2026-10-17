An Giang thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Cán bộ chiến sĩ Công an thực hiện nhiệm vụ tại buổi thu nhận mẫu ADN.

Sáng 17/10, tại phường Tịnh Biên, Công an tỉnh An Giang phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Công ty GeneViet và các đơn vị liên quan, tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính thuộc các xã, phường: Tịnh Biên, Chi Lăng, Núi Cấm, Ba Chúc, Cô Tô, Vĩnh Gia, Ô Lâm, Tri Tôn, An Cư và Thới Sơn.

Tại buổi thu nhận mẫu ADN, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh phối hợp cùng Công ty GeneViet tiến hành việc thu nhận mẫu ADN cho gần 100 trường hợp là thân nhân liệt sĩ.

Quá trình thực hiện, các đơn vị thực hiện rà soát, xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ; hướng dẫn các gia đình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết; tổ chức thu nhận mẫu ADN theo đúng quy trình, bảo đảm tính chính xác, khoa học và tuân thủ các quy định về quản lý, bảo mật thông tin cá nhân.

Cán bộ chiến sĩ Công an hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đã lớn tuổi.

Đồng thời, cán bộ thực hiện cũng tận tình hướng dẫn, giải thích để thân nhân liệt sĩ hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc thu nhận mẫu ADN, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai.

Ngoài việc tổ chức thu nhận mẫu tại trụ sở được tổ chức theo kế hoạch, các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh và các đơn vị liên quan còn tổ chức đến tận nhà đối với 7 trường hợp là thân nhân liệt sĩ đã già yếu, gặp khó khăn trong việc di chuyển để thu nhận mẫu, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình.

Đội ngũ y tế lấy mẫu máu tại bàn thu mẫu ADN.

Theo kế hoạch, việc tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 17/10/2026, với mục tiêu thu nhận mẫu ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh An Giang thành lập 3 tổ công tác, tổ chức thu nhận tập trung tại các xã, phường trung tâm nhằm bảo đảm tiến độ và tạo thuận lợi cho người dân.

Hoạt động góp phần ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đồng thời thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân và các đơn vị liên quan trong thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, hướng tới mục tiêu đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.