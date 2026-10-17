An Giang thu nhận mẫu ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ

Sáng 17/10, tại phường Tịnh Biên, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Công ty GeneViet và các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh.

Đợt thu nhận lần này triển khai tại các xã, phường gồm: Tịnh Biên, Chi Lăng, Núi Cấm, Ba Chúc, Cô Tô, Vĩnh Gia, Ô Lâm, Tri Tôn, An Cư và Thới Sơn.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang, sáng 17/10.

Tại điểm thu nhận ở phường Tịnh Biên, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công ty GeneViet tiến hành thu nhận mẫu ADN của gần 100 trường hợp là thân nhân liệt sĩ.

Theo kế hoạch, trong ba ngày từ 15 - 17/10, lực lượng chức năng tổ chức thu nhận mẫu ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương rà soát, xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ; hướng dẫn các gia đình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết; đồng thời thực hiện thu nhận mẫu theo đúng quy trình, bảo đảm tính chính xác và tuân thủ các quy định về quản lý, bảo mật thông tin cá nhân.

Cán bộ công an tỉnh An Giang hỗ trợ thân nhân liệt sĩ vào khu vực thu nhận mẫu ADN tại phường Tịnh Biên.

Cán bộ làm nhiệm vụ cũng trực tiếp hướng dẫn, giải thích để thân nhân liệt sĩ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thu nhận mẫu ADN, qua đó tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh việc thu nhận mẫu tại các điểm tập trung theo kế hoạch, lực lượng công an và các đơn vị liên quan còn đến tận nhà lấy mẫu đối với 7 trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, gặp khó khăn khi di chuyển.

Để bảo đảm tiến độ và tạo thuận lợi cho người dân, Công an tỉnh An Giang thành lập 3 tổ công tác, tổ chức thu nhận mẫu ADN tập trung tại các xã, phường trung tâm.

Thông qua hoạt động này, Công an tỉnh An Giang tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.