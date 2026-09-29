An Giang thu ngân sách 9 tháng đạt 24.700 tỷ đồng, nợ thuế còn hơn 4.000 tỷ đồng

Trưởng Thuế tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Chiều 29/9, Thuế tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Theo Thuế tỉnh An Giang, tiền sử dụng đất đạt 4,244 ngàn tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán địa phương. Đây là một trong 7 khoản thu chưa đạt tiến độ sau 9 tháng. Nguyên nhân được xác định do việc xác định giá đất cụ thể còn chậm; một số dự án đấu giá chưa có nhà đầu tư tham gia, trong khi một số doanh nghiệp đã nhận thông báo nhưng chưa nộp tiền đúng tiến độ.

Đến ngày 30/9, tổng nợ thuế ước còn 4,031 ngàn tỷ đồng, giảm 44% so cuối năm 2025 nhưng vẫn tương đương 12,7% dự toán thu cả năm. Ngành thuế sẽ phân loại từng khoản nợ, đôn đốc thu hồi và áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với trường hợp có khả năng nộp nhưng chây ỳ.

Trong 9 tháng, Thuế tỉnh An Giang ban hành 102 quyết định hoàn thuế, với tổng số tiền 1.239 tỷ đồng. Ngành thuế đồng thời tăng cường kiểm soát, rà soát các trường hợp có rủi ro cao để kiểm tra trước và sau hoàn thuế giá trị gia tăng.

Thuế tỉnh An Giang đang quản lý hơn 86.600 hộ kinh doanh. Ngành thuế đã tổ chức hơn 150 buổi tuyên truyền, hướng dẫn hơn 50.400 hộ về sổ kế toán, eTax Mobile và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Trong 3 tháng cuối năm, ngành thuế tập trung rà soát nguồn thu từ đất, đôn đốc thu hồi nợ, kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ thất thu và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thủ tục điện tử.