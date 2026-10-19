An Giang thu hút nhiều dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 100.000 tỷ đồng

An Giang xác định đặc khu Phú Quốc là địa bàn trọng điểm, thu hút sự quan tâm lớn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Từ đầu năm đến nay, tỉnh An Giang cấp mới cho 25 dự án trên nhiều lĩnh vực với diện tích hơn 208 ha, tổng vốn đăng ký gần 100.000 tỷ đồng gồm vốn đăng ký mới 11.626 tỷ đồng và vốn điều chỉnh tăng vốn 87.786 tỷ đồng, trong đó, có 2 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký 379,49 tỷ đồng thực hiện điều chỉnh tăng vốn.

So với cùng kỳ năm 2025, tổng vốn đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh tăng khoảng 1.712 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 1,75%; tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 75,89% so với chỉ tiêu năm 2026 là 131.000 tỷ đồng, đạt 182% kịch bản tăng trưởng kinh tế đề ra (54.617 tỷ đồng).

Cùng với kết quả thu hút mới, tiến độ giải ngân nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị thực hiện đạt 74.767 tỷ đồng, tương đương 65,87% chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội được giao năm 2026 là 113.500 tỷ đồng. Điều này khẳng định khu vực tư nhân và nguồn vốn ngoài nhà nước đang trở thành động lực then chốt thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển hạ tầng, đô thị, dịch vụ trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong thông tin, ngay từ đầu năm 2026, tỉnh tập trung rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống quy hoạch bảo đảm tính kết nối đồng bộ. Tỉnh ưu tiên rà soát, cập nhật các quy hoạch liên quan trực tiếp đến chuỗi dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027; đồng thời ban hành công khai danh mục dự án thu hút đầu tư để doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, đề xuất.

Theo đó, An Giang dựa trên 5 vùng động lực phát triển kinh tế, trong đó xác định đặc khu Phú Quốc là địa bàn trọng điểm, thu hút sự quan tâm lớn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, đô thị, du lịch cao cấp đáp ứng yêu cầu Hội nghị cấp cao APEC 2027 đã tạo cú hích mang tính chiến lược, thu hút hàng chục nghìn tỷ đồng vốn bổ sung vào địa phương.

Bên cạnh định hướng quy hoạch, An Giang đổi mới mạnh mẽ việc hỗ trợ doanh nghiệp. Việc thành lập Ban Hỗ trợ đầu tư với cơ chế họp định kỳ hằng tháng đã giúp tỉnh kịp thời nắm bắt, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã giúp rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ngoài những thuận lợi, việc thu hút đầu tư và giải ngân vốn ngoài ngân sách của tỉnh còn những khó khăn, hạn chế. Cụ thể là thủ tục pháp lý thiếu đồng bộ, các dự án đầu tư chịu sự điều chỉnh của nhiều hệ thống luật chuyên ngành như đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, biển và hải đảo, khoáng sản…; sự thiếu thống nhất về trình tự, thủ tục giữa các quy định gây nhiều khó khăn trong quá trình áp dụng thực tế.

Tiếp đến, khó khăn về đất đai và mặt bằng, một số vị trí tiềm năng chưa hoàn thiện đầy đủ điều kiện quy hoạch, đất đai, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn kéo dài. Việc lập, điều chỉnh một số quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển, làm ảnh hưởng đến tiến độ xác định địa điểm và giao đất cho dự án. Cùng đó, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, khả năng kết nối giữa hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật với khu vực triển khai dự án còn hạn chế, làm gia tăng chi phí đầu tư và kéo dài thời gian thi công.

Nhằm khắc phục các tồn tại, tháo gỡ điểm nghẽn trong thu hút đầu tư và giải ngân vốn ngoài ngân sách, An Giang đẩy nhanh rà soát và hoàn thiện quy hoạch, tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch cấp xã, ưu tiên giải quyết ngay các vướng mắc pháp lý đối với các dự án trọng điểm và dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Tiếp đến, tỉnh đẩy mạnh xúc tiến và kêu gọi đầu tư, tập trung hỗ trợ 66 dự án đã đủ điều kiện kêu gọi đầu tư, khẩn trương hoàn thiện thủ tục cho 188 dự án tiềm năng, rà soát các biên bản ghi nhớ (MOU) để đưa dự án vào triển khai thực tế.

Tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, môi trường và xây dựng đối với các dự án lớn, đặc biệt là các dự án theo dõi trên Hệ thống 751. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chủ động làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư để tháo gỡ vướng mắc cụ thể, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn.

Đồng thời, tỉnh nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng cường trách nhiệm phối hợp liên ngành trong thẩm định hồ sơ, kiên quyết loại bỏ tình trạng đùn đẩy, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính; ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm có sức lan tỏa rộng, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch và thuận lợi nhất.