An Giang thu hút gần 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư, tạo đà bứt phá tăng trưởng

Dự án tuyến tàu điện đô thị (LRT) dài 17,59km là mạch nối từ sân bay Phú Quốc về trung tâm hội nghị APEC ở Nam đảo. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh An Giang ghi nhận những tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn gần 100.000 tỷ đồng.

Cùng với việc đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, địa phương đang tập trung hoàn thiện quy hoạch, cải thiện môi trường kinh doanh và tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục pháp lý, hạ tầng nhằm đưa các dự án tiềm năng sớm đi vào thực tế, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Vốn đầu tư tăng trưởng, mở rộng dư địa phát triển

Từ đầu năm đến nay, An Giang đã cấp mới cho 25 dự án trên nhiều lĩnh vực, với diện tích hơn 208ha, tổng vốn đăng ký gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn đăng ký mới đạt 11.626 tỷ đồng, vốn điều chỉnh tăng thêm 87.786 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có 2 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện điều chỉnh tăng vốn, với tổng giá trị đăng ký 379,49 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2025, tổng vốn đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh tăng khoảng 1.712 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 1,75%. Kết quả này tương đương 75,89% chỉ tiêu thu hút đầu tư năm 2026 của tỉnh, ở mức 131.000 tỷ đồng, đồng thời đạt 182% kịch bản tăng trưởng kinh tế đề ra, tương ứng 54.617 tỷ đồng.

Không chỉ ghi nhận kết quả tích cực về thu hút vốn đăng ký, tiến độ thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách cũng cho thấy vai trò ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển địa phương.

Tổng giá trị thực hiện nguồn vốn ngoài ngân sách đạt 74.767 tỷ đồng, tương đương 65,87% chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội được giao năm 2026 là 113.500 tỷ đồng.

Nguồn vốn này góp phần bổ sung nguồn lực cho phát triển hạ tầng, đô thị, du lịch và dịch vụ, đồng thời tạo thêm dư địa để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng cao.

Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn với chất lượng và hiệu quả đầu tư, việc thu hút được các dự án có quy mô lớn, khả năng triển khai thực chất và sức lan tỏa rộng được xem là một trong những yếu tố quan trọng đối với An Giang.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, ngay từ đầu năm 2026, tỉnh đã tập trung rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ, kết nối giữa các lĩnh vực và địa bàn.

Địa phương ưu tiên cập nhật những quy hoạch liên quan trực tiếp đến chuỗi dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, đồng thời công khai danh mục dự án kêu gọi đầu tư để doanh nghiệp và nhà đầu tư chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai.

Việc xác định rõ định hướng phát triển, không gian đầu tư và danh mục dự án ưu tiên được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin thuận lợi hơn, giảm thời gian tìm hiểu cơ hội, đồng thời tạo cơ sở để các cơ quan chức năng chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết cho quá trình triển khai dự án.

Phú Quốc trở thành tâm điểm, APEC 2027 tạo cú hích chiến lược

Trong định hướng phát triển, An Giang xác định 5 vùng động lực kinh tế, trong đó đặc khu Phú Quốc là địa bàn trọng điểm, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Với tiềm năng du lịch, dịch vụ và lợi thế về vị trí, Phú Quốc được định hướng phát triển theo hướng nâng cao chất lượng hạ tầng, mở rộng các dịch vụ cao cấp và tăng cường khả năng kết nối.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị và du lịch phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 đang tạo động lực mới cho hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Theo tỉnh An Giang, quá trình chuẩn bị các điều kiện phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng này đã tạo cú hích mang tính chiến lược, thu hút hàng chục nghìn tỷ đồng vốn bổ sung vào địa phương.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang dần hoàn thiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Không chỉ mang ý nghĩa phục vụ một sự kiện quốc tế, việc đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng còn mở ra cơ hội nâng cao năng lực phục vụ du lịch, cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng sức hấp dẫn của Phú Quốc đối với các dòng vốn đầu tư dài hạn.

Khi được khai thác hiệu quả, các công trình có thể tạo hiệu ứng lan tỏa đến những lĩnh vực liên quan như lưu trú, vận tải, thương mại, vui chơi giải trí và các dịch vụ hỗ trợ du lịch.

Tuy nhiên, để chuyển hóa lợi thế từ APEC 2027 thành động lực phát triển bền vững, yêu cầu đặt ra không chỉ là thu hút thêm vốn mà còn phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả của từng dự án.

Việc lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kiểm soát chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và gắn phát triển hạ tầng với nhu cầu thực tế của nền kinh tế sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng khai thác các nguồn lực sau sự kiện.

Song song với việc tạo động lực tại Phú Quốc, An Giang cũng cần phát huy tính kết nối giữa các vùng động lực, qua đó mở rộng không gian phát triển và tạo điều kiện để các địa bàn cùng tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế của tỉnh.

Hệ thống quy hoạch đồng bộ, hạ tầng giao thông thuận lợi và cơ chế hỗ trợ đầu tư nhất quán sẽ là những yếu tố giúp tăng khả năng liên kết giữa các dự án, tránh tình trạng phát triển phân tán hoặc thiếu kết nối.

Một trong những giải pháp được An Giang chú trọng là đổi mới phương thức hỗ trợ doanh nghiệp. Tỉnh đã thành lập Ban Hỗ trợ đầu tư, tổ chức họp định kỳ hằng tháng nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tiếp nhận kiến nghị và trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đang được triển khai nhằm rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính minh bạch và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa dự án tiềm năng vào thực tế

Dù đạt kết quả tích cực, hoạt động thu hút đầu tư và giải ngân vốn ngoài ngân sách tại An Giang vẫn đối mặt với những khó khăn cần sớm giải quyết.

Một trong những vướng mắc nổi bật là hệ thống quy định pháp luật liên quan đến đầu tư chưa thực sự đồng bộ. Các dự án thường chịu sự điều chỉnh của nhiều luật chuyên ngành như đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, biển và hải đảo, khoáng sản... Trong khi đó, sự thiếu thống nhất về trình tự, thủ tục giữa các quy định gây khó khăn cho quá trình áp dụng, làm kéo dài thời gian xử lý hồ sơ.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đất đai và giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm. Một số vị trí có tiềm năng đầu tư chưa hoàn thiện đầy đủ các điều kiện về quy hoạch, đất đai; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng còn kéo dài.

Việc lập, điều chỉnh một số quy hoạch phân khu và quy hoạch chuyên ngành chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển cũng ảnh hưởng đến tiến độ xác định địa điểm, giao đất và triển khai dự án.

Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, khả năng kết nối giữa giao thông với hạ tầng kỹ thuật tại một số khu vực còn hạn chế cũng làm tăng chi phí đầu tư, kéo dài thời gian thi công. Những hạn chế này đặt ra yêu cầu phải xử lý đồng thời các vấn đề về quy hoạch, thủ tục hành chính, mặt bằng và hạ tầng, thay vì chỉ tập trung vào khâu xúc tiến, kêu gọi vốn.

Một khu đô thị mới tại phường An Thới, đặc khu Phú Quốc. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Để khắc phục các tồn tại, An Giang đang đẩy nhanh việc rà soát, hoàn thiện quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch cấp xã; ưu tiên giải quyết các vướng mắc pháp lý đối với dự án trọng điểm, đặc biệt là những dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Việc hoàn thiện quy hoạch được xác định là cơ sở để nâng cao tính chủ động trong chuẩn bị quỹ đất, xác định danh mục dự án và tổ chức triển khai các công trình theo định hướng phát triển chung.

Trong công tác xúc tiến đầu tư, tỉnh tập trung hỗ trợ 66 dự án đã đủ điều kiện kêu gọi đầu tư, đồng thời khẩn trương hoàn thiện thủ tục đối với 188 dự án tiềm năng.

Các biên bản ghi nhớ (MOU) cũng được rà soát nhằm xác định khả năng triển khai thực tế, tránh tình trạng dừng lại ở cam kết hoặc đề xuất đầu tư mà chưa chuyển thành dự án cụ thể.

Đối với các dự án quy mô lớn, An Giang tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, môi trường và xây dựng, nhất là các dự án được theo dõi trên Hệ thống 751.

Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành chủ động làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư để xác định rõ khó khăn, trách nhiệm xử lý và phương án tháo gỡ, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng cường trách nhiệm phối hợp liên ngành trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Nguồn lực cũng được ưu tiên cho các dự án trọng điểm có khả năng tạo sức lan tỏa rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội.

Với mục tiêu thu hút đầu tư năm 2026 đạt 131.000 tỷ đồng, nhiệm vụ của An Giang trong thời gian tới không chỉ là mở rộng quy mô vốn đăng ký mà còn phải nâng cao tỷ lệ thực hiện và hiệu quả của các dự án.

Việc khơi thông các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch, đất đai và hạ tầng, kết hợp với cải cách thủ tục hành chính và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, sẽ là những yếu tố quyết định khả năng chuyển hóa cơ hội đầu tư thành năng lực sản xuất, kinh doanh và động lực tăng trưởng dài hạn của địa phương./.​