An Giang thu hồi 124 khẩu súng, hơn 13.600 viên đạn

Một số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ người dân tự nguyện giao nộp và lực lượng công an phát hiện thu giữ.

Qua hơn 2.600 lượt tuyên truyền với trên 100.000 lượt người tham gia, lực lượng Công an vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ động giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang cất giữ trái phép.

Cùng với tuyên truyền, lực lượng Công an tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đúng quy định; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Tiến hành tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; khi phát hiện hoặc đang cất giữ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cần chủ động giao nộp cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý theo quy định.