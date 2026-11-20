Lực lượng Kiểm lâm phối hợp Cảnh sát Kinh tế tuần tra, thu gỡ lưới bẫy chim di cư tại khu vực phường Rạch Giá.

Lực lượng chức năng đã thu gom khoảng 500m lưới bẫy chim, 8 loa, 4 bình ắc quy và 6 amply. Đây là những phương tiện, dụng cụ thường được sử dụng để bẫy, bắt chim hoang dã.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, việc tăng cường tuần tra và thu gom các phương tiện, dụng cụ bẫy chim góp phần ngăn chặn tình trạng săn bắt động vật hoang dã trái phép, bảo vệ các loài chim tự nhiên và duy trì cân bằng hệ sinh thái.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều phương tiện, dụng cụ để bẫy, bắt chim di cư.

Thời gian tới, lực lượng kiểm lâm tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra tại những khu vực có nguy cơ xảy ra tình trạng bẫy, bắt chim hoang dã; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, không tiếp tay cho các hành vi săn bắt, mua bán trái phép động vật hoang dã.