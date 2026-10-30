An Giang thông qua Đề án xây dựng Phú Quốc thành Khu kinh tế đặc biệt

Các đại biểu thông qua nghị quyết. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị mới, mở ra không gian thu hút đầu tư vượt trội cho địa phương vùng biển Tây Nam.

Theo hồ sơ đề án, phạm vi đề nghị công nhận bao gồm toàn bộ địa giới đặc khu Phú Quốc với diện tích tự nhiên 575,29km2, quy mô dân số tính đến cuối năm 2025 đạt 179.060 người (không bao gồm đặc khu Thổ Châu), gắn liền với hệ thống hạ tầng hàng không quốc tế và không gian biển xung quanh.

Giai đoạn 2021-2025, kinh tế đảo ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 114.828 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 198.512 tỷ đồng, đồng thời đón hơn 8,26 triệu lượt khách trong năm 2025.

Du khách tại Phú Quốc. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Việc đưa Phú Quốc trở thành Khu kinh tế đặc biệt là cơ sở pháp lý quan trọng để áp dụng các cơ chế đặc thù về tổ chức bộ máy, quy hoạch, tài chính, qua đó phát triển nơi đây thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mang tầm quốc tế và là cực tăng trưởng đột phá phục vụ sự kiện APEC 2027.

Ngoài ra, tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cũng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về an sinh xã hội và đầu tư công. Theo đó, quy định mức hỗ trợ 360.000 đồng/người/tháng cho người giáo dục cộng đồng; chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã từ 36 đến 42 triệu đồng/năm và Ban công tác Mặt trận khu dân cư từ 5 đến 10 triệu đồng/năm...

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét, đồng thời đôn đốc các sở, ngành triển khai nghiêm túc các nghị quyết, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.