An Giang thông qua đề án đề nghị công nhận Phú Quốc là khu kinh tế đặc biệt

Theo đề án, phạm vi đề nghị công nhận là toàn bộ địa giới hành chính Đặc khu Phú Quốc, với diện tích tự nhiên 575,29km² (57.529ha), không bao gồm Đặc khu Thổ Châu. Dân số tại thời điểm ngày 31/12/2025 là 179.060 người, trong đó có 127.739 người thường trú và 51.321 người tạm trú.

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang biểu quyết thông qua đề án đề nghị công nhận Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt. Ảnh: HC

Đề nghị công nhận Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt xuất phát từ yêu cầu tạo bước đột phá trong tổ chức quản lý, huy động nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Phú Quốc hiện có lợi thế về vị trí biển đảo, cửa ngõ hàng không quốc tế, hệ thống du lịch, dịch vụ và khả năng kết nối với các thị trường trong khu vực, quốc tế.

Đặc biệt, việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị APEC 2027 đang tạo ra cơ hội lớn để Phú Quốc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông, cửa ngõ quốc tế, công trình hội nghị và các dịch vụ thiết yếu.

Công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc (An Giang). Ảnh: TĐ

Đề án xác định cần có mô hình quản lý phù hợp để khai thác đồng bộ hệ thống hạ tầng sau khi các công trình hoàn thành, đồng thời thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ biển và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Phú Quốc định hướng sẽ phát triển thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển tầm quốc tế, gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo vệ tài nguyên, môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng biển Tây Nam.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã thảo luận, biểu quyết thông qua 30 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đầu tư, đất đai, văn hóa, xã hội và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Những quyết sách này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiếp tục hoàn thiện, thống nhất hệ thống cơ chế, chính sách sau hợp nhất tỉnh; giải quyết những yêu cầu cấp thiết trong quản lý, điều hành; tạo cơ sở pháp lý để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống nhân dân.